"Поддержка ЕС": Гончарук "раскрыл карты" по земельной реформе

Алексей Гончарук / УНИАН

Украинское правительство придумало, как профинансировать земельную реформу. По словам премьер – министра Алексея Гончарука, Кабмин привлечет 26 миллионов помощи от Европейского союза.

"Правительство планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для улучшения прозрачного управления с/х ресурсами и проведения земельной реформы", - сообщил Гончарук в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что правительство уже одобрило проект соглашения "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине". Также премьер указал, что, если документ подпишут, что Украина получит деньги для институциональной и секторальной реформ в сельском хозяйстве и сельской местности, а также поддержки малых фермерских хозяйств.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский в Давосе рассказал о земельной реформе, которая "станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом".