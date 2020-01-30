В начале 2020 года большинство украинских финансово-кредитных учреждений (далее- МФО) увеличило размер онлайн кредита. Заемщики теперь в любое время суток могут взять в долг до 10 000 гривен без справки о доходах и официальном трудоустройстве.

Стало ли увеличение займа причиной изменения требований к заемщикам?

Раньше большинство микрофинансовых организаций в Украине предлагали заемщикам оформить онлайн кредит на сумму максимум 5 000 гривен. Заемными средствами можно было пользоваться в течение 30-60 дней, отдавая небольшой процент компании.

Для оформления займа достаточно было иметь паспорт, идентификационный код и банковскую карту, это минимальный пакет документов. Такие минимальные требования открывали доступ к кредитам временно безработным, студентам, пенсионерам, трудоустроенным неофициально и другим гражданам, которых банки считали "неплатежеспособными".

В 2020 году некоторые украинские МФО увеличили максимальный размер онлайн кредита в два раза. Например, микрофинансовая организация Cashinsky стала даже новым клиентам предлагать получить займ на сумму до 10 000 гривен всего под 0,01%, реальная годовая процентная ставка (ARR) составляет от 3,65% до 697,15% на максимальный срок 30 дней. Если взять максимальную сумму и период, то переплата составит всего 29 гривен .

Несмотря на такую щедрость, требования к заемщикам, желающим оформить онлайн кредит, остались без изменений. Им достаточно иметь паспорт и идентификационный код. Взять деньги в долг могут даже люди с плохой кредитной историей, которым займ поможет перекрыть просрочки.

Усложнилась ли процедура оформления онлайн кредита?

Как и прежде, ключевым преимуществом микрофинансовых организаций остается быстрая выдачи кредита. На рассмотрение заявки потребуется всего 14 минут . Подать запрос можно с любого устройства, на котором есть доступ к сети интернет, а ответ приходит на email и мобильный телефон.

Ускорить процесс получения онлайн кредита на карту поможет небольшая подготовка. Например, если человек пока не нуждается в заемных средствах, то он может заранее пройти регистрацию, заполнить анкету и верифицировать банковскую карту. Когда понадобятся деньги, ему останется подать заявку, дождаться ответа, получить займ.

То есть увеличение размера онлайн кредита в МФО Украины оказало исключительно положительное влияние. Теперь украинские граждане могут максимально быстро получить деньги даже на решение серьезных финансовых проблем, не говоря уже о закрытии мелких потребностей.