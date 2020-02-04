Проведите эксперимент: вспомните, какую технику вы уже давно мечтаете заменить. Может, это старый холодильник, который подтекает и "дрынчит"? Или смартфон, который уже стыдно при друзьях доставать из кармана? Согласитесь: вроде и хочется, но…

Страх №1: Кредит – это непосильный груз

Наоборот. Для большинства людей попытка накопить большую сумму на покупку – задача не из легких. А при потребительском кредите стоимость разбивают на равные части, и платить их гораздо легче. Например, вы мечтаете о новой "стиралке" с функцией сушильной машины, стоит она условно 20 тыс. грн. Но собрать на неё никак не удаётся: деньги все время куда-то "утекают" из тумбочки.

А если взять заветную "стиралку" в кредит и распределить оплату на срок до 25 платежей, это и дисциплинирует в вопросе сбережений, и даст возможность пользоваться покупкой здесь и сейчас.

Страх №2: При кредите я много переплачиваю

Во-первых, все зависит от срока и типа кредита. При потребительском кредитовании сумма разбивается до 25 платежей. Во-вторых, при оформлении техники в кредит вам подробно расскажут условия кредитования и покажут график выплат по суммам.

Например, сеть Фокстрот была одной из первых, кто предложил своим покупателям непосредственно в торговых залах приобрести товар на условиях потребительского кредита в выбранном ими банке. Благодаря этому многие смогли наконец обновить технику для дома.

Страх №3: Оформлять кредит очень долго и сложно

Наоборот – быстро и легко. Для оформления покупки в кредит нужны только паспорт и идентификационный код, а времени – от 15-30 минут.

Страх №4: У меня нет денег для первого взноса

В зависимости от стоимости товара вам могут предложить минимальный первый взнос по кредиту, который вы в состоянии оплатить сразу, или же вообще первый взнос составит от 0% от стоимости товара.

Страх №5: Я не смогу разобраться, когда и как платить по кредиту

Внести ежемесячный платеж по кредиту можно онлайн, а также через кассу в банке или при помощи терминала. О том, что пора сделать платеж по кредиту, заранее придет SMS-напоминание на ваш телефон.

Так зачем же хранить верность старому тусклому телевизору или плите, в которой из четырёх работает только одна конфорка? Ведь современную и функциональную технику можно приобрести уже сегодня. Даже если финансы поют сами знаете, что.

Итак – факты потребительского кредитования :