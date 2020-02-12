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"Полный коллапс": украинцев предупредили об отключении отопления и электроэнергии

12 февраля 2020, 03:52

Гигантские долги по коммуналке возникли в результате неадекватной тарифной политики, считает Александр Охрименко.

коммуналка, гривна, субсидия
Долги по коммуналке возникли в результате неадекватной тарифной политики

В Украине долги населения за коммунальные услуги достигли 70 млрд гривен, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Правительство заняло интересную позицию – оно этого просто не видит", - подчеркнул он в комментарии на телеканале 112 Украина.

Эксперт обратил внимание на то, что эти долги не государственные, а частных лиц перед частными поставщиками.

"Государство тут в стороне. Но долги возникли в результате неадекватной тарифной политики правительства. 70 млрд – это очень много. Если сейчас не начать хоть что-то делать, это может закончится тем, что будет технологический коллапс, когда придется отключать не только отопление, но и электроэнергию", - предположил он.

Читайте такжеНовое подорожание: в Киеве подскочили тарифы на водуПри этом экономист назвал нереальной инициативу списания части долгов населения по коммуналке.

"Списывать нельзя. Тогда долги будут 200 млрд. Если списать, то украинцы поймут – можно не платить и платить не будут", - полагает он.

Главными проблемами украинской ЖКХ он назвал некачественные услуги, завышенные тарифы и невысокие доходы населения.

"У нас тарифы, ниже, чем в Польше. Но качество услуг… разница в несколько раз. С точки зрения здравого смысла: хотите тарифы, как Европе, давайте и качество, как в Европе. На сегодняшний день, пока не появится качество, о цене говорить нечего", - уверен собеседник.

Вместе с тем он подчеркнул, что запуск в Украине ипотечного кредитования и доступных кредитов для бизнеса даст толчок для автоматического роста зарплат и ВВП.

Эксперт также заявил, что политика Национального банка не дает возможности украинским банкам кредитовать бизнес.

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"У нас проблема – даже если юридическое лицо придет в банк и согласиться взять кредит под 20%, но нормативные условия, разработанные Нацбанком и на которые закрывает глаза правительство, они не дают возможность украинским банкам кредитовать украинский бизнес. Поэтому у нас много выдают (кредитов, - ред.) не бизнесу, а потребительские кредиты, хотя с точки зрения логики, надо наоборот", - добавил Охрименко.

Напомним, ранее эксперты объяснили, откуда в платежках за коммуналку заоблачные цифры.

коммуналка ЖКХ отопление долги Александр Охрименко
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