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"Король слайдов оказался неспособным": Кабмин заплатил за презентацию 84 тысячи

18 февраля 2020, 18:41

Отчет правительства наделал шума в Сети.

Кабмин
Кабмин заплатил за презентацию 84 тысячи гривен / УНИАН

Презентация отчета правительства обошлась украинцам в 84 тысячи гривен, сообщил народный депутат Украины Макс Бужанский.

"Ещё раз, Кабинет Министров, со всеми своими зарплатами и космическими премиями, даже не удосужился подготовить отчёт о проделанной работе. И широким жестом швырнул из бюджета 84 тысячи, предоставив эту возможность частной компании. ООО " Магонова и партнеры", если быть точным", - сообщил Бужанский на своей странице в Фейсбуке.

После чего депутат задался вопросом, часто ли Кабмин заказывает подобные услуги.

"Хватило ли Магоновой и партнерам этих 84 тысяч. Каким образом они узнали об этом непростом задании. Часто ли Кабмин обращается к ним с такими просьбами. И, в свое ли уме премьер министр, если оплачивает нашими деньгами работу, которая входит в круг его непосредственных обязанностей? По моему, немного запредельно дерзко получилось. Король слайдов оказался неспособным даже склепать слайды самостоятельно", - возмутился Бужанский.

Добавим, что в соцсетях под сообщеним Бужанского ажиотаж.

"А почему бы этого пидора не выгнать срачами на улицу? Пусть катается на самокате, на ток-шоу ходит лицом торговать...", - предложил Валерий Мурин.

"Это не удивительно, что они не могут написать отчёт, от их постановлений и распоряжений госслужащие с ума сходят и не могут понять, как такое можно было написать", - отметил Калиниченко Юрий.

"Лично я не против, когда грантоеды отмывают американские деньги в подобных PR-компаниях (некуда Соросу деньги девать - его проблемы)...но когда там начинают отмывать бюджетные деньги, это уже немножко нервирует", - пишет Александр Швачко.

Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции партии Слуга народа Александр Дубинский оценил отчет премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По его мнению, представленный документ можно охарактеризовать словами "постная ху*ня ни о чем".

"Слуга народа" также считает, что вскоре премьер-министр рискует столкнуться с недовольством граждан прямо на улице.

Кабмин отчет Макс Бужанский новости Украины
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