"Постная ху*ня": в Слуге народа оценили отчет Гончарука

Алексей Гончарук в зале Верховной Рады / УНИАН

Народный депутат Украины от фракции партии Слуга народа Александр Дубинский оценил отчет премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По его мнению, представленный документ можно охарактеризовать словами "постная ху*ня ни о чем".

"Слуга народа" также считает, что вскоре премьер-министр рискует столкнуться с недовольством граждан прямо на улице.

"Ознакомился со 100 страницами отчёта Кабмина. Пустая постная ху*ня ни о чем. Ещё немного, и Гончарука на улице поймают люди, и выскажут ему это лично", - написал Дубинский в своем Телеграм-канале.

Напомним, накануне Кабинет министров на правительственном портале опубликовал отчет о своей деятельности в 2019 году. В пятницу, 21 февраля, Верховная Рада планирует заслушать отчет о работе правительства.

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По мнению бывшего премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко, заложенные в программе Кабинета министров направления являются абсолютно нереализуемыми. "У них нет никакой перспективы, они необъективны и даже, можно сказать, лживые. Нам потихоньку врут", - подчеркнул он в комментарии.