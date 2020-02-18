"Нам врут": в 2020 году бюджет ничего не получит от продажи земли – экс-премьер

Кабмин опубликовал отчет о своей деятельности в 2019 году / kmu.gov.ua

Заложенные в программе Кабинета министров направления являются абсолютно нереализуемыми, заявил бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.

"У них нет никакой перспективы, они необъективны и даже, можно сказать, лживые. Нам потихоньку врут", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

При этом он оценил внесенные в программу правительства тезисы о необходимости передачи в концессию объектов инфраструктуры – дорог и морских портов.

"Есть закон, который запрещает приватизацию и концессию… Зачем их отдавать, там где мы можем сами заработать деньги. Все 19 портов стабильно работают и ничего не нужно с ними делать", - убежден экс-премьер.

Читайте такжеМилованов собрался сдать в концессию университеты и больницы в УкраинеПо его словам, в программе Кабмина также отсутствует экономическая стратегия развития. Комментируя планы по экономическому росту он отметил, что успехов можно добиться лишь используя потенциал Донбасса и подчеркнул, что необходимо дать толчок для развития отдельных направлений экономики.

"У нас есть оккупированная территория и неоккупированная. Поэтому необходимо разработать программу, во-первых, по неоккупированной территории, где наши люди живут. Мы можем работать и по оккупированной территории. Создать там специальные экономические зоны, привлечь инвестиции, вернуть людей, которые сейчас работают за границей, в первую очередь, за счет достойной заработной платы", - предложил Пустовойтенко.

К слову, Кабинет министров на правительственном портале опубликовал отчет о своей деятельности в 2019 году. Как сказано во вступлении к отчету, программа деятельности Кабинета министров была утверждена Верховной Радой 4 октября 2019 года.

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"Программа определила четкие цели, основные ориентиры и направления работы правительственной команды, направленные на решение конкретных проблем граждан и создание условий для обеспечения позитивных сдвигов в повседневной жизни украинцев. Правительство только в начале этого пути и по многим направлениям только закладывает основу для дальнейших изменений, однако и за этот короткий период работы удалось достичь ряда весомых результатов, которые уже сейчас способны существенно улучшить жизнь наших граждан", - сказано в тексте отчета.

В свою очередь Пустовойтенко критически оценил рассматриваемый Верховной Радой законопроект о продаже земли.

"Пообещали кому-то за бугром, что обязательно продадим нашу землю", - говорит собеседник.

Читайте такжеОтставка "токсичного" Гончарука: премьер паразитирует на рейтинге Зеленского - экспертЭкс-премьер считает, что рано или поздно закон будет принят, а впоследствии подписан президентом. Вместе с тем он напомнил, что под новый закон необходимо будет принять ряд нормативных актов для приватизации земли.

"Пока закон дойдет на места, пока его изучат, проведут обучение тех, кто его будет реализовывать… И заканчивается 2020 год. То есть смело можно сказать, что в этом году от приватизации земли мы фактически ничего не получим. И в строчке (госбюджета, - ред.) будет абсолютный минус, так и в местных бюджетах", - спрогнозировал он.

В качестве примера он привел ситуацию в Киеве, где фактически заблокирована работа по оценке земли.

"В Киеве остановлена оценка земли. Денег из бюджета не выделили Киевзему", - добавил бывший премьер-министр Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины намерен в этом году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест, а за 5 лет – 1 млн, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.