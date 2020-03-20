В НБУ пообещали украинцам "кредитные каникулы": кому повезет

Нацбанк утвердит стандартные правила "кредитных каникул" / УНИАН

Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова рассказал об особенностях функционирования финансовой системы страны в период карантина.

По ее словам, в ближайшее время Нацбанк утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех.

"В ближайшие дни мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться всех заемщиков - и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, и физлиц", - сказала она в ходе онлайн-пресс-брифинга, который транслировался в YouTube.

"Эти подходы будут стандартизированы. Их примет правление и таким образом они будут внедрены банками", - добавила Рожкова.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские банки изменили часы работы из-за карантина.