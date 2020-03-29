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"Украине грозит дефолт": Зеленский шокировал заявлением

29 марта 2020, 20:56

Президент Украины рассказал, при каком условии нашей стране грозит дефолт.

Владимир Зеленский
Президент припугнул дефолтом из-за коронавируса / Фото president.gov.ua

Из-за того, что в Украине бушует жуткий китайский коронавирус нового типа, президент Владимир Зеленский припугнул, что нашей стране грозит дефолт, если мы не получим помощи от международных партнеров.

Также в своем новом видеообращении гарант напомнил, что завтра должно состоятся внеочередное заседание Рады.

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"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Второй путь - провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта", - отметил Зеленский.

"Последние недели Офис Президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами. Вся ответственность ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы будете в масках люди поймут кто вы. Выберите завтра правильный путь", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил о необходимости обеспечения всех аптек в стране медицинскими масками по доступным ценам. Об этом глава государства сказал в ходе совещание представителей Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Напомним, Главред писал, что на внеочередном заседании Верховная Рада может проголосовать за назначение троих министров.

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