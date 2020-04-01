"Дырка в бюджете": эксперт рассказал, когда ждать нового скачка доллара

Валютные поступления в Украину сократятся / Reuters

Экономический эксперт Алексей Дорошенко прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Он подчеркнул, что пандемия имеет закономерность проходить по два или три круга: "Поэтому осенью или зимой мы с вами можем наблюдать приостановку экономики".

Эксперт прогнозирует, что к концу 2020 года курс доллара может достигнуть показателей, которые закладывались правительством.

"Если курс будет 29,5 грн/долл, как заложило правительство, то скорее всего это будет курс на конец года. В то же время, скорее всего, мы с вами увидим в апреле или в мае доллар по 29", - отметил Дорошенко в комментарии на канале 112 Украина.

Говоря о вероятности дефолта он обратил внимание на то, что Украина выплачивала долги в значительно более сложных условиях.

"Если мы с вами придем к дефолту... Мы и сейчас выплачиваем долги. Однако никто не знает, насколько хватит резервов. Лучше сейчас получить транш МВФ, потому что это и есть страховка. 10 млрд долл. нам хватит, чтобы продержаться до конца года", - сказал экономист.

Читайте также"Гривну сожгут": эксперты шокировали прогнозом курса доллараКомментируя ситуацию вокруг роста безработицы он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса много украинских заробитчан вернулись на родину.

"По оценке МИД – 144 тысячи. Скорее всего людей, который работали в соседних странах и вернулись – значительно больше. С одной стороны это большой риск безработицы, а с другой – тот случай, когда власть должна сделать ставку на отечественную экономику, малый и средний бизнес. У людей, которые вернулись из-за границы, есть деньги и желание работать. В.Зеленский должен убеждать не иностранных инвесторов, а все усилия направить на нас с вами, чтобы убедить вкладывать деньги в собственную страну", - предложил собеседник.

В то же время он не исключил сокращения валютных поступлений в Украину, которые обеспечивали заробитчане.

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"Мы с вами в любом случае увидим снижение поступлений от людей, которые работали за рубежом и переводили деньги в Украину. Мы привыкли, что ежегодно эта сумма возрастала. На этот год прогнозировали поступления от заробитчан на уровне 13-14 млрд долл. Скорее всего, эта сумма упадет до 8-10 млрд долл. Это означает дырку в бюджете", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее банкиры рассказали, как карантин ударил по курсу доллара.