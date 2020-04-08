Как пандемия Covid-19 отразится на экономике Украины: шведский экономист дал обнадеживающий прогноз

Коронавирус спровоцировал финансовый кризис / Фото pixabay.com

Вспышка смертоносного коронавируса Covid-19 спровоцировала мировой финансовый кризис. Однако он отразится на Украине гораздо меньше, чем на других странах. Такой прогноз сделал шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

По его словам, последствия пандемии и для экономики, и для человечества будут значительными. Однако, Украина имеет некоторые преимущества. Во-первых, вирус затронул ее относительно поздно. Во-вторых, страна приняла разумные меры защиты.

"Сейчас кажется, что мировой финансовый кризис повлияет на мир куда сильнее, чем в 2008—2009 годах. Но, поверьте, Украина на этот раз пострадает гораздо меньше", - цитирует эксперта Новое время.

Среди других преимуществ Украины, по версии Аслунда, тот факт, что структура украинской экономики более защищена в отличие от других государств: отрасли с высокой цикличностью, такие, как сталелитейная промышленность и машиностроение, сейчас не так важны для украинского экспорта, как сельское хозяйство и добыча железной руды.

"Украина заходит в кризисную историю с довольно надежной финансовой точки: при небольшом бюджете и нынешнем дефиците платежного баланса, государственный долг остается в рамках безопасного предела, составляя чуть ниже 50% ВВП. Кроме того, золотовалютные резервы Украины достигают $26,6 млрд", - подчеркнул Аслунд.

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Напомним, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев заявил, что из-за пандемии коронавируса и карантина украинская экономика поставлена на стоп-кран. Как минимум 50% украинцев не имеют "жировой прослойки" больше, чем на месяц. Поэтому дефолт в Украине может пройти по аргентинскому сценарию и закончиться голодными бунтами.