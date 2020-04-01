Эксперт напугал страшными последствиями возможного дефолта в Украине

Андрей Золотарев дал неутешительный прогноз Украине в случае дефолта/ Главред

Если президент Владимир Зеленский не сможет избежать катастрофического для украинской экономики сценария, в стране может произойти социальный бунт и, как следствие, политический переворот. Такое мнение высказал Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

Из-за пандемии коронавируса и карантина украинская экономика поставлена на стоп-кран. Как минимум 50% украинцев не имеют "жировой прослойки" больше, чем на месяц. Поэтому дефолт в Украине может пройти по аргентинскому сценарию и закончиться голодными бунтами.

"В 2001 году в Буэнос-Айресе три дня не было электричества, за эти три дня разгромили и супермаркеты, и банки. Были такие районы, где водители не останавливались на красный сигнал светофора, просто потому что остановиться на светофоре в этом месте означало лишиться машины, а то и головы", - отметил Золотарев.

В худшем случае, если будет объявлен дефолт, возможен и досрочный уход от власти Зеленского.

"Я – не большой поклонник МВФ, но в сложившейся ситуации нужно жертвовать чьими-то частными интересами ради общественных интересов и интересов государства", - считает эксперт.

Как сообщал Главред, 29 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине грозит дефолт, если страна не получит помощь от международных партнеров.

Читайте такжеКогда в Украине закончится карантин: Шмыгаль назвал условия"Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Второй путь - провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта", - сказал глава государства.

В ночь на 31 марта депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании парламента большинством голосов поддержали открытие рынка земли. Обсуждение закона длилось в парламенте свыше 16 часов. Депутаты рассмотрели и отклонили более ста поправок. Свободный рынок земли позволит Украине в ближайшем будущем получить транш МВФ.