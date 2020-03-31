Зеленский завис на пропастью: в Украине зреют социальный бунт и госпереворот

Политолог рассказал, что должен сделать Зеленский, чтобы не потерять власть / Reuters

Сегодняшние провальные голосования в Верховной Раде по всем ключевым вопросам засвидетельствовали глубокий кризис власти в Украине. Этот кризис подтверждает и увольнение Сивохо из СНБО, и скандал в связи с коррупцией брата главы Офиса президента Ермака...

Однако говорить о том, что пропрезидентское парламентское монобольшинство рассыпалось, Зеленский полностью потерял власть и рычаги влияния, пока преждевременно. Пока что речь о серьезнейшем кризисе.

В сложившейся ситуации, принимая кадровые решения, нужно смотреть не на то, кто "свой", кто – "чужой", кто какого политического окраса, а на то, насколько эффективен тот или иной человек. В кризисной ситуации всегда предпочтительнее делать ставку на профессионалов. Степанов не имеет никакого отношения к медицине; он – протеже людей, мало понимающих, что делать с отечественной медициной. А тот же Геец, как экономист и финансист, гораздо сильнее и Уманского, который подал в отставку, и Марченко. А тот же Портнов, нравится он нам или нет, как юрист, на две головы выше Рябошапки и Венедиктовой.

Пока что подбор людей в правительство по принципу "кого привели хорошие люди" оборачивается для Зеленского колоссальными проблемами.

Читайте такжеЗеленскому пора записывать прощальное обращениеВ лучшем случае для Владимира Зеленского все это закончится досрочными парламентскими выборами. Результат их легко спрогнозировать: новые выборы не дадут такого монобольшинства в Раде, которое Зеленский сумел получить прошлым летом.

А, учитывая приближающийся экономический "идеальный шторм", больших политических потрясений нам не избежать.

В худшем случае, если будет объявлен дефолт, возможен и досрочный уход от власти Зеленского. Я – не большой поклонник МВФ, но в сложившейся ситуации нужно жертвовать чьими-то частными интересами ради общественных интересов и интересов государства. Из-за того, что наша экономика поставлена на стоп-кран, дефолт в Украине может пройти по аргентинскому сценарию – с разгромленными магазинами, анархией и хаосом на улицах. А в этом случае простой украинец окажется внизу "пищевой цепочки".

Читайте такжеПосле карантина в Украине появится армия безработных и разорённыхВ 2001 году в Буэнос-Айресе три дня не было электричества, за эти три дня разгромили и супермаркеты, и банки. Были такие районы, где водители не останавливались на красный сигнал светофора, просто потому что остановиться на светофоре в этом месте означало лишиться машины, а то и головы…

Как минимум, 50% украинцев не имеют "жировой прослойки" больше, чем на месяц. А это значит, что дефолт в Украине может закончиться голодными бунтами. Дефолт означает, что государство не способно платить по своим обязательствам, то есть речь идет не только о пенсиях пенсионерам, но и о зарплате полицейским, пожарным, врачам – всем, кто получает деньги из бюджета.

Так что для Зеленского сейчас самое главное – избежать катастрофического для экономики сценария, потому что он неминуемо потянет за собой социальный бунт и, как следствие, политический переворот.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра Третий сектор, специально для Главреда