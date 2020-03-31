УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Зеленский завис на пропастью: в Украине зреют социальный бунт и госпереворот

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

31 марта 2020, 06:53

Из-за того, что наша экономика поставлена на стоп-кран, дефолт в Украине может пойти по аргентинскому сценарию – с разгромленными магазинами, анархией и хаосом на улицах.

Зеленский
Политолог рассказал, что должен сделать Зеленский, чтобы не потерять власть / Reuters

Сегодняшние провальные голосования в Верховной Раде по всем ключевым вопросам засвидетельствовали глубокий кризис власти в Украине. Этот кризис подтверждает и увольнение Сивохо из СНБО, и скандал в связи с коррупцией брата главы Офиса президента Ермака...

Однако говорить о том, что пропрезидентское парламентское монобольшинство рассыпалось, Зеленский полностью потерял власть и рычаги влияния, пока преждевременно. Пока что речь о серьезнейшем кризисе.

В сложившейся ситуации, принимая кадровые решения, нужно смотреть не на то, кто "свой", кто – "чужой", кто какого политического окраса, а на то, насколько эффективен тот или иной человек. В кризисной ситуации всегда предпочтительнее делать ставку на профессионалов. Степанов не имеет никакого отношения к медицине; он – протеже людей, мало понимающих, что делать с отечественной медициной. А тот же Геец, как экономист и финансист, гораздо сильнее и Уманского, который подал в отставку, и Марченко. А тот же Портнов, нравится он нам или нет, как юрист, на две головы выше Рябошапки и Венедиктовой.

Пока что подбор людей в правительство по принципу "кого привели хорошие люди" оборачивается для Зеленского колоссальными проблемами.

Читайте такжеЗеленскому пора записывать прощальное обращениеВ лучшем случае для Владимира Зеленского все это закончится досрочными парламентскими выборами. Результат их легко спрогнозировать: новые выборы не дадут такого монобольшинства в Раде, которое Зеленский сумел получить прошлым летом.

А, учитывая приближающийся экономический "идеальный шторм", больших политических потрясений нам не избежать.

В худшем случае, если будет объявлен дефолт, возможен и досрочный уход от власти Зеленского. Я – не большой поклонник МВФ, но в сложившейся ситуации нужно жертвовать чьими-то частными интересами ради общественных интересов и интересов государства. Из-за того, что наша экономика поставлена на стоп-кран, дефолт в Украине может пройти по аргентинскому сценарию – с разгромленными магазинами, анархией и хаосом на улицах. А в этом случае простой украинец окажется внизу "пищевой цепочки".

Читайте такжеПосле карантина в Украине появится армия безработных и разорённыхВ 2001 году в Буэнос-Айресе три дня не было электричества, за эти три дня разгромили и супермаркеты, и банки. Были такие районы, где водители не останавливались на красный сигнал светофора, просто потому что остановиться на светофоре в этом месте означало лишиться машины, а то и головы…

Как минимум, 50% украинцев не имеют "жировой прослойки" больше, чем на месяц. А это значит, что дефолт в Украине может закончиться голодными бунтами. Дефолт означает, что государство не способно платить по своим обязательствам, то есть речь идет не только о пенсиях пенсионерам, но и о зарплате полицейским, пожарным, врачам – всем, кто получает деньги из бюджета.

Так что для Зеленского сейчас самое главное – избежать катастрофического для экономики сценария, потому что он неминуемо потянет за собой социальный бунт и, как следствие, политический переворот.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра Третий сектор, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:07
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 31 марта
06:53
Зеленский завис на пропастью: в Украине зреют социальный бунт и госпереворот мнение
06:34
Эксперт рассказал, рухнет ли катастрофически курс гривны
06:06
Трендов больше нет: летний маникюр 2020 произведет революцию - фото Фото
05:29
"П*здатая, соска": Влада Роговенко натянула мокрые трусики на откровенном фото
05:05
Гороскоп на апрель-2020: Близнецы на коне, а Водолеям мир покажется склепом
04:46
Католическая Пасха 2020 – когда и как отмечают
04:32
Вернуть жизнь волосам - лучшие 4 маски для волос в домашних условиях
04:25
Названы Топ-5 продуктов-защитников от стресса на карантине
04:01
"Что на трусах?": "лесбиянка" Шурыгина заинтриговала чем-то белым на белье
03:40
Два препарата: в США определились, как спасать пациентов с коронавирусом
02:49
Порнозвезда рассказала о сексе и о своих заработках
02:03
Десятки тысяч человек: в Ухане сделали шокирующее заявление о жертвах коронавируса
01:37
Ученые назвали условие, без которого у пары не будет хорошего секса
01:20
"Враг уже у дверей": новый глава МОЗ впервые обратился к украинцам Видео
00:58
Как дезинфицировать одежду в период карантина: Комаровский дал важные советы Видео
00:45
Рада проголосовала за открытие рынка земли Видео
00:19
31 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Кирилла для денег Видео
30 марта, понедельник
23:57
Собчак рассказала, как переболела коронавирусом
23:57
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 30 марта
23:43
В Китае ошарашили разговорами о второй волне коронавируса
23:16
Будьте бдительны: педиатр перечислила симптомы коронавируса у детей
22:45
В Каменке водитель автобуса заразил коронавирусом 28 человек, включая медиков Видео
22:31
Статистика Минздрава: коронавирус продолжает уносить жизни украинцев
22:22
В Слуге народа объяснили, почему затянулось заседение Рады
22:03
Укрспирт переводят на производство сырья для антисептиков Видео
21:59
Диетолог объяснила, кому нельзя пить кефир Видео
21:51
Работа НАБУ под угрозой: сотрудник подхватил опасный коронавирус
21:38
Аваков удивил новыми сроками окончания карантина Видео
21:16
Коварная китайская хворь: легкие симптомы, которые опасно игнорировать
21:02
Польша празднует победу над Газпромом
20:45
Забрали паспорт и отпустили: появились новые подробности об обсервации в "Казацком"
20:39
Не Богом единым: в Одессе монахов УПЦ засекли за необычным занятием
20:24
Эвакуированные с Бали украинцы на обсервации объявили голодовку Видео
20:02
Микробиолог объяснил, почему от коронавируса спасет даже маска, сделанная дома
20:01
"Не ходите на шашлыки": баскетболист забил тревогу и обратился к украинцам
20:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: "отрытый клад" и провальная грызня Видео
19:45
"До*балась": порнозвезда, предлагавшая Тиллю Линдеману БДСМ, беременна
19:44
Страстная неделя перед Пасхой 2020 – что можно и нельзя делать Видео
19:28
ЕС выделил Украине кругленькую сумму: на что потратят деньги
19:25
"Не понравилось Супрун": Емец нашел виновного в своем увольнении Видео
19:24
Онлайн-уроки для школьников: расписание и где смотреть
18:59
Go-A пишут новую украиноязычную песню для Евровидения-2021 Видео
18:55
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 30-03-2020 Видео
18:46
В Житомире разгорелся "коррупционный" скандал из-за тестов на коронавирус
18:45
Супергерои DC показали, как мыть руки не выходя из образов
18:40
Как пользоваться сервисом для видеоконференций Zoom и в чем его особенности
18:30
"Альфонсы кинут на деньги": астролог сказал, кому опасаться аферистов-любовников Видео
18:20
В моду вернулись шелковые полосатые пижамы в стиле 90-х: фото Фото
18:18
Кто такой Максим Степанов: пять фактов из биографии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять