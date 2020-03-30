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"Показательная порка Зеленского": в Сети обсуждают скандальное голосование в Раде

30 марта 2020, 15:43

Увольнение двух ключевых министров стало темой дня в украинском сегменте интернета.

Илья Емец
В разгар эпидемии коронавируса Украина осталась без министра здравоохранения / moz.gov.ua

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоялось в понедельник, 30 марта, парламентарии отправили в отставку министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

При этом депутаты провалили оба голосования за назначение новых министров. Их не устроила кандидатура как Сергея Марченко на пост главы Минфина, так и кандидатура Максима Степанова на пост министра здравоохранения. А вопрос назначения министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения по просьбе президента.

В соцсетях обсуждают ситуацию, при которой во время экономического шторма и эпидемии коронавируса страна осталась без двух ключевых министров, а также провал монобольшинства в Раде.

Блогер Сергей Наумович констатирует смерть коалиции в парламенте:

"За 7 месяцев "Слуга народа" потеряла около 50-60 голосов. Может многие болеют, конечно, но "монокоалиции", похоже, уже нет"

"Слуги вконец посыпались. Голосов ни на что не хватает. Кандидатуры от Зеленского провалили. Теперь Минздрав и Минфин без министров. Даже на все остальные законопроекты голосов в СН не хватает. Около 50 дептутатов или отсутствуют,  или не голосуют.

Единственное, на чем еще держится эта "большинство" - это на внефракционных и на группе "Доверие", которые подбрасывают голоса, чтобы хоть как-то голосовались законопроекты.

Эта Рада выдохлась. Ролики Зеленского также выдохлись. Занавес", - пишет Андрей Смолий.

"Уволить министра здравоохранения в период эпидемии при этом не назначить нового? Вы с ума сошли? Конченные. Нет слов", - возмущается блогер Евгений Хурсин.

"Парламент решил, что во время мирового кризиса и эпидемии Украине не нужны министр финансов и министр здравоохранения. Так победим", - иронизирует экономист Сергей Фурса

Журналист Юрий Ткачев отмечает, что к экономическому и коронавирусному кризисам в Украине добавился и политический:

"Верховная Рада уволила министров здравоохранения и финансов, но новых на их место назначить не смогла. Итого в условиях угрозы эпидемии и финансового кризиса страна осталась без руководителей профильных ведомств.

Но тут важнее другое. К коронавирусному и экономическому кризису теперь уже официально добавился политический. Монобольшинство имени Зеленского торжественно приказало долго жить. Туда ему и дорога, я считаю"

Политолог Юрий Романенко назвал провальные голосования по министрам в стенах Рады показательной поркой Ермака и Зеленского:

"Прикольно наблюдать за голосованием, как отправили Уманского и Емца в оставку, а потом провалили назначение министров и бюджета.  Сигнал прост: "Вы с нами не договорились, теперь мы вас подвешиваем и будете договариваться по более высокой цене". Коммуникация изначально была слабой позицией Зеленского. Сначала коммуникация с обществом, а теперь с элитами. Богдан понимал как система работает и при всей одиозности, знал где нужно подмазать, где поднажать. А Ермак не смог организовать коммуникацию.

Фактически монобольшинства нет. Управления Радой нет. Зеленский может записывать новые ролики. Ну и наверное пора уже думать о главном ролике, который будет начинаться так: "Дорогі українці, я не впорався"

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оправдал побег эвакуированных из Вьетнама от обсервации, назвав такой поступок "неистребимым стремлением украинцев к свободе". Напомним,  в аэропорту Борисполь эвакуированные из Вьетнама украинцы устроили стычку с медиками и попытались прорваться через кордон.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко на своем брифинге в понедельник, 30 марта, заявил, что хороших новостей у него нет и пообещал, что если будет резкий скачок вируса – последуют более жесткие ограничения.

Он также выразил беспокойство относительного того, что на выходных из-за теплой погоды люди начали массово выбираться на досуг.

"Если не прекратите шатания и тусовки, нас ждет катастрофа!", - сказал градоначальник. 

Всего в Киеве зафиксированы уже более ста случаев заражения коронавирусом.

Илья Емец Игорь Уманский Сергей Марченко Максим Степанов Ольга Буславец Владимир Зеленский Андрей Богдан Андрей Ермак Слуга народа Минздрав Минфин Юрий Ткачев Юрий Романенко Сергей Наумович Сергей Фурса Андрей Смолий
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