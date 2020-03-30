"Показательная порка Зеленского": в Сети обсуждают скандальное голосование в Раде

Увольнение двух ключевых министров стало темой дня в украинском сегменте интернета.
На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоялось в понедельник, 30 марта, парламентарии отправили в отставку министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.
При этом депутаты провалили оба голосования за назначение новых министров. Их не устроила кандидатура как Сергея Марченко на пост главы Минфина, так и кандидатура Максима Степанова на пост министра здравоохранения. А вопрос назначения министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения по просьбе президента.
В соцсетях обсуждают ситуацию, при которой во время экономического шторма и эпидемии коронавируса страна осталась без двух ключевых министров, а также провал монобольшинства в Раде.
Блогер Сергей Наумович констатирует смерть коалиции в парламенте:
"За 7 месяцев "Слуга народа" потеряла около 50-60 голосов. Может многие болеют, конечно, но "монокоалиции", похоже, уже нет"
"Слуги вконец посыпались. Голосов ни на что не хватает. Кандидатуры от Зеленского провалили. Теперь Минздрав и Минфин без министров. Даже на все остальные законопроекты голосов в СН не хватает. Около 50 дептутатов или отсутствуют, или не голосуют.
Единственное, на чем еще держится эта "большинство" - это на внефракционных и на группе "Доверие", которые подбрасывают голоса, чтобы хоть как-то голосовались законопроекты.
Эта Рада выдохлась. Ролики Зеленского также выдохлись. Занавес", - пишет Андрей Смолий.
"Уволить министра здравоохранения в период эпидемии при этом не назначить нового? Вы с ума сошли? Конченные. Нет слов", - возмущается блогер Евгений Хурсин.
"Парламент решил, что во время мирового кризиса и эпидемии Украине не нужны министр финансов и министр здравоохранения. Так победим", - иронизирует экономист Сергей Фурса
Журналист Юрий Ткачев отмечает, что к экономическому и коронавирусному кризисам в Украине добавился и политический:
"Верховная Рада уволила министров здравоохранения и финансов, но новых на их место назначить не смогла. Итого в условиях угрозы эпидемии и финансового кризиса страна осталась без руководителей профильных ведомств.
Но тут важнее другое. К коронавирусному и экономическому кризису теперь уже официально добавился политический. Монобольшинство имени Зеленского торжественно приказало долго жить. Туда ему и дорога, я считаю"
Политолог Юрий Романенко назвал провальные голосования по министрам в стенах Рады показательной поркой Ермака и Зеленского:
"Прикольно наблюдать за голосованием, как отправили Уманского и Емца в оставку, а потом провалили назначение министров и бюджета. Сигнал прост: "Вы с нами не договорились, теперь мы вас подвешиваем и будете договариваться по более высокой цене". Коммуникация изначально была слабой позицией Зеленского. Сначала коммуникация с обществом, а теперь с элитами. Богдан понимал как система работает и при всей одиозности, знал где нужно подмазать, где поднажать. А Ермак не смог организовать коммуникацию.
Фактически монобольшинства нет. Управления Радой нет. Зеленский может записывать новые ролики. Ну и наверное пора уже думать о главном ролике, который будет начинаться так: "Дорогі українці, я не впорався"
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оправдал побег эвакуированных из Вьетнама от обсервации, назвав такой поступок "неистребимым стремлением украинцев к свободе". Напомним, в аэропорту Борисполь эвакуированные из Вьетнама украинцы устроили стычку с медиками и попытались прорваться через кордон.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко на своем брифинге в понедельник, 30 марта, заявил, что хороших новостей у него нет и пообещал, что если будет резкий скачок вируса – последуют более жесткие ограничения.
Он также выразил беспокойство относительного того, что на выходных из-за теплой погоды люди начали массово выбираться на досуг.
"Если не прекратите шатания и тусовки, нас ждет катастрофа!", - сказал градоначальник.
Всего в Киеве зафиксированы уже более ста случаев заражения коронавирусом.