"Показательная порка Зеленского": в Сети обсуждают скандальное голосование в Раде

В разгар эпидемии коронавируса Украина осталась без министра здравоохранения / moz.gov.ua

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоялось в понедельник, 30 марта, парламентарии отправили в отставку министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

При этом депутаты провалили оба голосования за назначение новых министров. Их не устроила кандидатура как Сергея Марченко на пост главы Минфина, так и кандидатура Максима Степанова на пост министра здравоохранения. А вопрос назначения министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения по просьбе президента.

В соцсетях обсуждают ситуацию, при которой во время экономического шторма и эпидемии коронавируса страна осталась без двух ключевых министров, а также провал монобольшинства в Раде.

Блогер Сергей Наумович констатирует смерть коалиции в парламенте:

"За 7 месяцев "Слуга народа" потеряла около 50-60 голосов. Может многие болеют, конечно, но "монокоалиции", похоже, уже нет"

"Слуги вконец посыпались. Голосов ни на что не хватает. Кандидатуры от Зеленского провалили. Теперь Минздрав и Минфин без министров. Даже на все остальные законопроекты голосов в СН не хватает. Около 50 дептутатов или отсутствуют, или не голосуют.

Единственное, на чем еще держится эта "большинство" - это на внефракционных и на группе "Доверие", которые подбрасывают голоса, чтобы хоть как-то голосовались законопроекты.

Эта Рада выдохлась. Ролики Зеленского также выдохлись. Занавес", - пишет Андрей Смолий.

"Уволить министра здравоохранения в период эпидемии при этом не назначить нового? Вы с ума сошли? Конченные. Нет слов", - возмущается блогер Евгений Хурсин.

"Парламент решил, что во время мирового кризиса и эпидемии Украине не нужны министр финансов и министр здравоохранения. Так победим", - иронизирует экономист Сергей Фурса

Журналист Юрий Ткачев отмечает, что к экономическому и коронавирусному кризисам в Украине добавился и политический:

"Верховная Рада уволила министров здравоохранения и финансов, но новых на их место назначить не смогла. Итого в условиях угрозы эпидемии и финансового кризиса страна осталась без руководителей профильных ведомств.

Но тут важнее другое. К коронавирусному и экономическому кризису теперь уже официально добавился политический. Монобольшинство имени Зеленского торжественно приказало долго жить. Туда ему и дорога, я считаю"

Политолог Юрий Романенко назвал провальные голосования по министрам в стенах Рады показательной поркой Ермака и Зеленского:

"Прикольно наблюдать за голосованием, как отправили Уманского и Емца в оставку, а потом провалили назначение министров и бюджета. Сигнал прост: "Вы с нами не договорились, теперь мы вас подвешиваем и будете договариваться по более высокой цене". Коммуникация изначально была слабой позицией Зеленского. Сначала коммуникация с обществом, а теперь с элитами. Богдан понимал как система работает и при всей одиозности, знал где нужно подмазать, где поднажать. А Ермак не смог организовать коммуникацию.

Фактически монобольшинства нет. Управления Радой нет. Зеленский может записывать новые ролики. Ну и наверное пора уже думать о главном ролике, который будет начинаться так: "Дорогі українці, я не впорався"