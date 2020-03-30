"Стремление к свободе": Кулеба объяснил попытку украинцев из Вьетнама "вырваться на волю"

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на попытку украинцев, которые прибыли из Вьетнама, сбежать из-под обсервации. По его словам, это было "неистребимое стремление украинцев к свободе".

"Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного неистребимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой", - заявил Кулеба во время брифинга в понедельник, 30 марта.

При этом дипломат указал, что украинцы должны ответственно относиться к здоровью, а к вынужденным карантинным мероприятиям в связи с распространением коронавирусной инфекции - с пониманием.

Как ранее сообщал Главред, в аэропорту Борисполь эвакуированные из Вьетнама украинцы устроили стычку с медиками и попытались прорваться через кордон.