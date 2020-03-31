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Когда в Украине проведут референдум по рынку земли: названы примерные сроки

31 марта 2020, 07:44

Верховной Раде еще предстоит принять закон О референдуме.

земля, продажа
В ночь на 31 марта Рада проголосовала за открытие рынка земли / dom.ria.com

Референдум о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам может пройти в Украине до конца 2020 года. Однако для того чтобы он состоялся, нужно принять закон О референдуме. Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Он уточнил, что карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине застопорили работу над законом о референдуме.

"Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике и вернемся после карантина к работе Верховной Рады, мы начнем принимать закон О референдуме, и дальше, когда этот закон вступит в действие, тогда мы можем начинать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке. Я надеюсь, что к следующему году, возможно ко времени вступления в действие закона об обороте сельскохозяйственных земель, мы сможем уже дать предметные ответы на эти вопросы от народа", – сказал Корниенко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Глава СН уточнил, что в законопроекте по земельной реформе нормы выписаны таким образом, чтобы ввести рынок земли как можно безопаснее.

Напомним, депутаты Верховной Рады 31 марта на внеочередном заседании парламента большинством голосов поддержали открытие рынка земли. Обсуждение закона длилось в парламенте свыше 16 часов. Депутаты рассмотрели и отклонили более ста поправок. Голосование состоялось лишь после того, как в зал заседаний Верховной рады пришел президент Владимир Зеленский.

Свободный рынок земли позволит Украине в ближайшем будущем получить транш МВФ.

Александр Корниенко рынок земли земельная реформа новости Украины референдум Верховная Рада
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