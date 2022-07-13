60 гривен за доллар: эксперт раскрыл катастрофический сценарий девальвации

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В случае, если Национальный банк отпустит фиксированный курс доллара в ближайшее время, обменный курс может за день вырасти почти вдвое.

Как пишет экономический эксперт Алексей Кущ, на сегодня можно говорить о том, что существует три курса валют для разного потребления: фиксированный официальный, безналичный межбанковский и наличный рыночный.

Он не исключил, что при попытке НБУ отпустить фиксированный курс, может начаться стремительная девальвация гривны.

Финансовый аналитик не исключает, что существуют вероятные сильные раздражители, которые могут и могли ранее спровоцировать мгновенный рост курса доллара до 45 гривен, а то и гораздо выше.

"Например, заявление Лукашенко о нападении, и курс в течение дня из 35 становится 45, начало военных действий на границе с Беларусью - и курс 60. Потеря Лисичанская - и курс 40. Сейчас такого нет по одной простой причине - фиксированный курс гривны", - говорит он.

Вместе с тем эксперт считает, что отказ от фиксированного курса доллара 29,25 грн и введение рыночного межбанковского курса доллара может обернуться именно такими последствиями.

Кущ добавил, что в условиях войны такая регуляция с постепенным ослаблением фиксированного курса доллара вполне допустима.

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