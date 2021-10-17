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70 гривен за пачку: цены на сигареты в Украине рекордно взлетят

17 октября 2021, 16:25
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Одна пачка сигарет уже к концу года вырастет минимум на 8 гривен.

Сигареты
Цены на сигареты в Украине / УНИАН

В Украине уже к концу года ожидается серьезное подорожание сигарет. Как отмечают эксперты, рост цен связан с ростом акцизов, которые каждый год повышаются на двадцать процентов.

Это предусматривает принятый закон Украины. Такой рост цен - обязательство Украины перед Евросоюзом в рамках подписанного соглашения об ассоциации с ЕС.

Так, к концу года, либо уже с 1 января пачка сигарет увеличится на восемь-десять гривен.

Из-за роста акцизов одна пачка сигарет будет стоить от 60 гривен.

Как пишет Обозреватель, к концу 2022 года и в начале 2023 стоимость пачки сигарет будет на двадцать гривен выше и будет составлять 70 гривен.

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"Мы взяли на себя определенные обязательства, мы должны привести цены на сигареты в соответствие с уровнем, который на сегодняшний день есть в Европе", - сообщил экономист Максим Праздников.

Отметим также, что 2021 год запомнился радикальным скачком цен на потребительские товары. Больше всего выросла стоимость на подсолнечное масло, овощи и сахар, молочную продукцию.

В Украине за январь-август 2021 года существенно подорожали некоторые продукты питания. Также выросли тарифы на воду, электроэнергию, газ.

viber
сигареты
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