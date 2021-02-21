УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Аналитик объяснил причины колебания курса доллара к гривне

21 февраля 2021, 13:08
Прослушать новость
Остановить

По мнению старшего аналитика компании Альпари Вадима Иосуба, курс доллара к гривне в последнее время изменялся крайне незначительно и разнонаправленно.

Купюры
Аналитик объяснил причины колебания курса доллара к гривне / УНИАН

На протяжении ближайшей недели (22-28 февраля 2021 года) ожидается, что курс доллара к гривне незначительно упадет. Такое мнение высказал старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб в комментарии портала РБК-Украина.

Он утверждает, что доллар на межбанковской валютной бирже, скорее всего, будет торговаться через неделю около 27,8 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 гривны.

Как отметил Иосуб, за прошлую неделю (с 15 по 21 февраля) курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился крайне незначительно и разнонаправленно.

К примеру, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США от НБУ вырос с 27,84 до 27,85 гривны (+0,03%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании УкрДилинг, за это же время снизились с 27,88/27,90 до 27,84/27,85 (-0,2%) гривны. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 27,77/28,01 до 27,78/27,97 (+0,02%/-0,1%) гривны.

"Разнонаправленное и столь незначительное изменение курса доллара за неделю на разных сегментах рынка, а также сокращение спреда на наличном рынке является признаком временной стабилизации курса вблизи текущих значений", ‒ подчеркнул Иосуб.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как повлияет на курс доллара окончание локдауна

Курс доллара в Украине - прогноз:

курс валют курс гривны курс доллара
Сейчас вы просматриваете новость «Аналитик объяснил причины колебания курса доллара к гривне». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Заробитчане, едущие в Европу, рискуют вернуться без копейки в кармане - экспертЗаробитчане, едущие в Европу, рискуют вернуться без копейки в кармане - эксперт В Украине подскочит цена на куриное филе и свинину – экспертВ Украине подскочит цена на куриное филе и свинину – эксперт Газпром резко сократил объем транзита газа через УкраинуГазпром резко сократил объем транзита газа через Украину В Минсоцполитики объяснили, что будет с пенсиями в 2021 годуВ Минсоцполитики объяснили, что будет с пенсиями в 2021 году У кого в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты - данные ГосстатаУ кого в Украине самые высокие и самые низкие зарплаты - данные Госстата
Следующий материал

Последние новости

14:29
Гороскоп на 22 февраля для всех: рост бюджета, повышение и запретный риск
14:27
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 приехал в Украину
14:26
В Киеве мужчине размололо ногу бетономешалкой Видео
14:14
Вакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины Видео
14:03
Взлетели цены на проезд в маршрутках из пригорода в Киев Видео
Реклама
13:45
СБУ хотело снизить удар санкциями по Медведчуку - СМИ Видео
13:31
Blizzard показала новый трейлер Diablo IV и анонсировала новый класс Видео
13:30
Самые модные асимметричные стрижки 2021, которые молодят женщин: фото Фото Видео
13:21
Попавшая под санкции Зеленского сеть магазинов Спортмастер продолжает работу в Украине Видео
13:08
Аналитик объяснил причины колебания курса доллара к гривне Видео
12:55
Обнародован полный список компаний и физлиц, которые попали под новые санкции в Украине Видео
12:35
Зло выжило – анонсировано переиздание культовой ролевой игры Diablo II Видео
12:22
Опубликованы новые данные об эффективности вакцины Pfizer, которую ждет Украина Видео
12:12
Миша Романова в мини-платье показала фанатам грудь
12:09
Гороскоп на 21 февраля для всех: угроза "капкана", выигрыш и усиление ауры Видео
11:48
Тихановская объявила о поражении оппозиции Беларуси и раскрыла новые планы
11:38
Какой будет погода в Украине 21 февраля Видео
11:35
Кравчук напророчил России полное фиаско в гонке вооружений Видео
10:17
Зеленский вернул Украине нефтепровод, который ранее присвоил Медведчук Видео
10:10
Санкции против кума Путина ввели. Что дальше? мнение
Реклама
09:51
Диетолог назвала главные признаки правильного авокадо Видео
09:16
Когда в Украину придет настоящая теплая весна: синоптики уточнили прогноз Видео
08:34
Зеленский выпил озверина мнение
08:28
Порошенко публично поддержал санкции против кума Путина Видео
07:43
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
07:15
Экономист объяснил, почему Украине сейчас не нужен кредит МВФ Видео
06:55
Санкции против Медведчука: 7 главных выводов мнение
06:28
В моду вернулось соблазнительное нижнее белье в стиле прованс Фото
05:59
День женского счастья 2021 – картинки живые и поздравления прикольные
05:26
Нумеролог назвала плохой период марта 2021 Видео
05:01
Военный эксперт оценил вариант силовой "зачистки" Донбасса ВСУ Видео
04:23
Путин разрешит Лукашенко остаться президентом в обмен на аннексию Беларуси – политик Видео
03:11
В Беларуси назвали цель Лукашенко на переговорах с Россией по Союзному государству Видео
02:30
В Слуге народа объяснили, как в суде не дать отменить санкции против Медведчука Видео
00:55
Инфекционист пообещал Украине новый "триндец" с коронавирусом
20 февраля, суббота
23:50
В ЕС решили позвать украинских заробитчан на сбор клубники и уход за скотом Видео
23:07
В ВСУ связали санкции против кума Путина с обострением на Донбассе Видео
22:57
В WhatsApp объяснили, что ждет тех, кто не согласен с новыми правилами мессенджера
22:16
В Дрогобыче разорвавшаяся в руках граната убила двоих, есть пострадавшая Видео
22:03
Россия потратит миллиарды на решение проблемы с водой в Крыму
Реклама
21:57
В США вывели на орбиту украино-американскую ракету Antares с грузом для МКС Видео
21:32
Глава миграционной службы взял в жены "девушку с собачкой из Уханя" Видео
21:30
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:04
Украина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваров Видео
20:44
У Зеленского рассказали, что ждет Медведчука и фигурантов санкций Видео
20:41
Адвокат Навального рассказал, когда политика выпустят на свободу Видео
20:08
Изумительные сумки в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
19:57
Украина получит полмиллиона доз "индийской" вакцины от коронавируса Видео
19:40
Зеленский ввел в действие санкции против китайского инвестора Мотор Сичи Видео
18:38
Новый суд над Навальным: стало известно решение по делу о "клевете"
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять