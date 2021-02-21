Аналитик объяснил причины колебания курса доллара к гривне / УНИАН

На протяжении ближайшей недели (22-28 февраля 2021 года) ожидается, что курс доллара к гривне незначительно упадет. Такое мнение высказал старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб в комментарии портала РБК-Украина.

Он утверждает, что доллар на межбанковской валютной бирже, скорее всего, будет торговаться через неделю около 27,8 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 гривны.

Как отметил Иосуб, за прошлую неделю (с 15 по 21 февраля) курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился крайне незначительно и разнонаправленно.

К примеру, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США от НБУ вырос с 27,84 до 27,85 гривны (+0,03%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании УкрДилинг, за это же время снизились с 27,88/27,90 до 27,84/27,85 (-0,2%) гривны. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 27,77/28,01 до 27,78/27,97 (+0,02%/-0,1%) гривны.

"Разнонаправленное и столь незначительное изменение курса доллара за неделю на разных сегментах рынка, а также сокращение спреда на наличном рынке является признаком временной стабилизации курса вблизи текущих значений", ‒ подчеркнул Иосуб.

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