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Ждать ли доллар по 30 грн: как на курс валют в Украине повлияет вакцинация

15 февраля 2021, 12:14
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Эксперты признают, что большинство украинцев проедает свою "подушку безопасности", без возможности делать финансовые вложения.

Каким будет курс гривны к доллару и к евро 15-21 февраля
Каким будет курс гривны к доллару и к евро 15-21 февраля / УНИАН

Курс доллара в Украине на этой неделе (с 15 по 21 февраля) будет стабильным. В паре гривна-евро резких скачков курса эксперты также не ожидают.

"На предстоящей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю укрепления к уровню 27,95 грн/$. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, достигнет отметки 33,95 грн/евро", – озвучил UBR.ua прогноз аналитика RoboForex Андрея Гойлова.

Причины снижения курса доллара и евро в Украине кроются в низком спросе со стороны как бизнеса, так и населения. У людей просто нет свободных средств для скупки валюты. Скорее наоборот: украинцы проедают свою "подушку безопасности", чаще сдавая в обменники свои валютные накопления.

Читайте такжеКогда обвалится доллар: банкир дал прогноз на 2021 год"Диапазон продажи наличного доллара составит 27,4-27,9 грн/$, а евро 33,42-33,9 грн/евро", – спрогнозировал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Говоря о среднесрочных накоплениях, эксперты советуют конвертировать гривну в доллары.

"Перспектива падения гривны к 30 грн/$ и 37 грн/евро присутствует при появлении негативных комментариев о сотрудничестве Украины с внешними кредиторами в перспективе текущего года", – уточнил Орыщак.

При этом эксперты полагают, что в целом в этом году курс гривны к доллару и евро останется стабильным – при условии старта вакцинации в I квартале.

Курс доллара в Украине - прогноз

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