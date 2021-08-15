Аналитик спрогнозировал, как изменится курс доллара в ближайшую неделю / УНИАН

В течение ближайшей недели ожидается, что курс доллара к гривне снизится. Такой прогноз в комментарии РБК-Украина дал аналитик копании Альпари Максим Пархоменко.

Сообщается, что гривна сохраняет потенциал снижения к 26,50 гривен за доллар.

"Давление на доллар оказывают благоприятные факторы, ввиду выполнения бюджета и хороших макроэкономических условий. В дополнение к этому предложение доллара на рынке продолжает доминировать. На рынке практически нет покупателей доллара. Низкий деловой сезон не позволяет наращивать импорт, от чего и нет спроса на доллар", ‒ сказал он.

Как отметил Пархоменко, за минувшую неделю курс доллара к гривне продолжил снижение, закрыв семидневку на уровне в 26,66 гривны. Общее снижение составило 15 копеек.

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Напомним, ранее эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллара. На снижение курса гривны влияют сразу несколько факторов.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин объяснил, почему курс доллара может взлететь до 39,5 гривны/ доллар.