Аналитик спрогнозировал, как изменится курс доллара в ближайшую неделю

За минувшую неделю курс доллара к гривне продолжил снижение, закрыв семидневку на уровне в 26,66 гривны. Общее снижение составило 15 копеек.
В течение ближайшей недели ожидается, что курс доллара к гривне снизится. Такой прогноз в комментарии РБК-Украина дал аналитик копании Альпари Максим Пархоменко.
Сообщается, что гривна сохраняет потенциал снижения к 26,50 гривен за доллар.
"Давление на доллар оказывают благоприятные факторы, ввиду выполнения бюджета и хороших макроэкономических условий. В дополнение к этому предложение доллара на рынке продолжает доминировать. На рынке практически нет покупателей доллара. Низкий деловой сезон не позволяет наращивать импорт, от чего и нет спроса на доллар", ‒ сказал он.
Как отметил Пархоменко, за минувшую неделю курс доллара к гривне продолжил снижение, закрыв семидневку на уровне в 26,66 гривны. Общее снижение составило 15 копеек.
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Напомним, ранее эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллара. На снижение курса гривны влияют сразу несколько факторов.
Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин объяснил, почему курс доллара может взлететь до 39,5 гривны/ доллар.