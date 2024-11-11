Банки планируют переписывать курс доллара: к чему готовиться украинцам

Нацбанку придется сконцентрироваться на сглаживании внутренних дисбалансов спроса и предложения.

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Курс доллара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Кус доллара до конца недели будет в пределах от 40,9 до 41,8 грн

В обменниках прогнозируется снижение курса покупки

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. В частности, до конца текущей рабочей недели (15 ноября) он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн. Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев в комментарии Минфин.

Отмечается, что в обменниках прогнозируется снижение курса покупки при росте в продаже.

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По словам аналитика, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41 до 41,75 грн.

Козырев добавил, что после выборов американского президента и заседания Федеральной резервной системы США (выполняет функцию центрального банка) "на мировом валютном рынке наступит короткая условная передышка". При этом, отмечается, НБУ прекрасно справился со своей задачей: "гривна выдержала шторм и даже немного укрепилась относительно доллара".

"Теперь Нацбанку придется снова сконцентрироваться на сглаживании уже внутренних дисбалансов спроса и предложения валюты на нашем межбанке. В этих условиях вопрос о регулярном и полном поступлении внешней помощи (как военной, так и финансовой) становится ключевым для стабильности ситуации", - говорится в сообщении.

Кроме того, аналитик отметил, что, несмотря на продолжающуюся войну, по опросам бизнеса Нацбанком и данным Госстата, "экономика постепенно адаптируется к военным вызовам", но эта адаптация проходит с проблемами.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине ситуация с курсом доллара в ноябре 2024 года будет достаточно спокойной из-за валютных интервенций НБУ.

Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.

Кроме того, последние несколько месяцев благодаря усиленной поддержке НБУ курс гривны к доллару находился в достаточно узком диапазоне 41,0-41,5 грн/$.

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