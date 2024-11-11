Банки планируют переписывать курс доллара: к чему готовиться украинцам

Ключевые тезисы:
- Кус доллара до конца недели будет в пределах от 40,9 до 41,8 грн
- В обменниках прогнозируется снижение курса покупки
В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. В частности, до конца текущей рабочей недели (15 ноября) он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн. Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев в комментарии Минфин.
Отмечается, что в обменниках прогнозируется снижение курса покупки при росте в продаже.
По словам аналитика, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41 до 41,75 грн.
Козырев добавил, что после выборов американского президента и заседания Федеральной резервной системы США (выполняет функцию центрального банка) "на мировом валютном рынке наступит короткая условная передышка". При этом, отмечается, НБУ прекрасно справился со своей задачей: "гривна выдержала шторм и даже немного укрепилась относительно доллара".
"Теперь Нацбанку придется снова сконцентрироваться на сглаживании уже внутренних дисбалансов спроса и предложения валюты на нашем межбанке. В этих условиях вопрос о регулярном и полном поступлении внешней помощи (как военной, так и финансовой) становится ключевым для стабильности ситуации", - говорится в сообщении.
Кроме того, аналитик отметил, что, несмотря на продолжающуюся войну, по опросам бизнеса Нацбанком и данным Госстата, "экономика постепенно адаптируется к военным вызовам", но эта адаптация проходит с проблемами.
Курс доллара в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в Украине ситуация с курсом доллара в ноябре 2024 года будет достаточно спокойной из-за валютных интервенций НБУ.
Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.
Кроме того, последние несколько месяцев благодаря усиленной поддержке НБУ курс гривны к доллару находился в достаточно узком диапазоне 41,0-41,5 грн/$.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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