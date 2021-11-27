"Битву мы проиграли": Monobank огорчил клиентов изменением начислений и выплат

Мonobank меняет тариф / monobank

Популярный украинский интернет-банкинг Monobank (банковская лицензиея Универсал Банка) заявил об изменении условий, правил и тарифов.

О нововведениях рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Что и когда меняется в Monobank

С 1 декабря плата процентов на остаток собственных средств на картах и по продукту банка станет 3% годовых в гривне.

"Эту битву за клиентов мы проиграли. Завтра (28 ноября — ред.) все наши клиенты получат такое сообщение. Мне очень жаль, что это происходит. И я искренне надеюсь, что от этого выиграет хоть кто-нибудь, кроме крупных торговых сетей", — сообщил Гороховский.

Изменение в программе начисления кэшбека и милей

Размер кешбэка от банка и милей будет уменьшен на 25%. Изменение не коснется категорий кешбэка от наших партнеров.

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Новый размер начисляемых миль:

monobank platinum — 11 миль за 1 000 грн в чеке;

IRON — 15 миль за 1 000 грн в чеке.

В чем причина изменений

Как объясняет соучредитель Monobank, платежные системы Visa и MasterCard вынуждены были согласиться на постепенное снижение банковских комиссий. Это произошло "под давлением некоторых крупных торговых сетей ряда народных депутатов и Национального совета реформ Украины".

"Первое снижение комиссий (на 25%) произошло 26 ноября, и мы, к нашему огромному сожалению, не можем сохранить текущие проценты по кэшбеку. Мы боролись против этого решения до последнего, ведь являемся яростными противниками любых форм вмешательства государства в экономику и нерыночное регулирование", — указывает Гороховский.

В то же время он добавляет, что в ответ на это крупные торговые сети пообещали снизить стоимость товаров.

Ранее сообщалось о том, что клиентке ПриватБанка установили кредитный лимит без ее ведома. В итоге женщине пришлось выплачивать деньги, которые она якобы использовала.

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