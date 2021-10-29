Больше не будет 8 тыс грн от Зеленского: на Банковой назвали сценарий локдауна в Украине для бизнеса

Бизнес в красной зоне полностью закрывать не будут, поэтому суммы материальной помощи в этом году снизятся - Офис президента / УНИАН

Офис президента рассматривает возможность возобновления единоразовой помощи бизнесу в случае запуска локдауна в Украине. Однако теперь государство вряд ли сможет платить предпринимателям по 8 тысяч гривен. Даже в красных зонах бизнес не будет полностью закрыт, а государство разрешит обслуживать вакцинированных. Об этом заявил советник главы государства Олег Устенко.

В комментарии Интерфакс-Украина он рассказал о том, что в ОП рассматривают возможность предоставления финансовой помощи бизнесу в случае тотального карантина на территории страны. Однако на этот раз сумма может быть меньше 8 тысяч гривен, которые выплачивались ранее.Читайте такжеВ Минздраве назвали условие, при котором в Украине могут ввести тотальный локдаун

"В результате локдауна может пострадать не только доходная часть госбюджета, но и расходная: придется тратить дополнительные средства на поддержку бизнеса по аналогии с прежней президентской инициативой, согласно которой предприниматели в красных зонах могли получить по 8 000 грн", - отметил Устенко.

По его словам, снижение суммы помощи связано с тем, что даже в красной зоне бизнес полностью закрывать не собираются – заведения смогут работать для тех, кто сделал прививку от COVID-19. При этом бизнес уже адаптировался к кризисным карантинным условиям, а у людей будет мотивация для вакцинации.

"Локдаун не пройдет бесследно, но текущая ситуация отличается от предыдущих локдаунов. Во-первых, экономика уже адаптирована к таким ситуациям, есть опыт и понимание, как нужно двигаться в период жестких ограничений. Во-вторых, сам бизнес сможет относительно нормально функционировать - есть некоторое количество вакцинированных, есть тот же опыт", - подчеркнул Олег Устенко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что бизнес в Украине сможет работать в красной зоне противоэпидемиологических ограничений. Для этого достаточно, чтобы у персонала и клиентов были отрицательные ПРЦ-тесты или COVID-сертификаты.