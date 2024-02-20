Будут ли повышать тариф на свет: министр энергетики дал ответ

В Украине тарифы на электроэнергию действуют до апреля 2024 года. Но и после указанной даты планов повышать цены сейчас нет, сказали в Минэнерго.

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Министр энергетики дал ответ по поводу повышения тарифов на свет / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине нынешний тариф на электроэнергию действует до апреля нынешнего года. Однако и после указанной даты планов повышать цены нет. Об этом заявил руководитель Минэнерго Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

Чиновник прокомментировал информацию, распространенную в комитете Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ относительно возможного повышения цены на электроэнергию до 6 грн/за киловатт-час.

"Во-первых, 6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", – сказал Галущенко.

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По его словам, только в апреле текущего года власти будут смотреть на ситуацию, однако сейчас "нет ни проектов, ни расчетов". Он утверждает, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тоже не имеет аналогичных планов.

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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