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Бюджет выдержит: Зеленский рассказал, как в Украине будут увеличивать "минималку"

22 августа 2020, 13:00

Увеличение минимальной заработной платы - это правильное отношение к людям, уверен Владимир Зеленский.

Зеленский
Зеленский зарегистрировал в Раде проект закона, в случае принятия которого минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен / president.gov.ua

Увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен - это не просто обещания, это расчеты. И бюджет Украины выдержит эту нагрузку.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Украина 24.

Глава государства рассказал, как именно будет происходить увеличение "минималки".

"Минимальная заработная плата – к ней привязаны любые заработные платы в нашей стране. Пять тысяч - это первое увеличение, мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6 500", - сказал президент.

При этом он уточнил, что опасно проводить увеличение минимальной заработной платы в короткие сроки.

"Это действительно очень опасно. Во-первых, в бюджете нет денег – это опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство уверено, Национальный банк уверен, это общая позиция: 6 тысяч гривен мы собираемся ввести в начале 2021 года, 5 тысяч – сейчас, с 1 сентября, и затем в середине 2021 года будет 6 500. Ну, во всяком случае это наши обещания и не только. Расчеты", - сказал Зеленский.

По его словам, увеличение "минималки" - это правильное отношение к людям.

"Это же живые люди, они не могут чувствовать себя, простите, ну, совсем нищими. Решение правильное, я рад, что мы к этому пришли. Это же комплексное решение. К этому вопросу и уменьшение нагрузки на кредиты, уменьшение процента по кредитам, и уменьшение процента по ипотеке. 10% ипотеки для всех людей в Украине должно быть. Это комплексное экономическое решение в поддержку украинцев, особенно сейчас, во время "ковида", когда денег нет. В такое уж, понимаете, сложное время живем", - резюмировал глава государства.

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Как сообщал Главред, в Украине планируют увеличить размер минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с 1 сентября. По данным СМИ, нардепы на внеочередном заседании Верховной Рады 25 августа 2020 года планируют принять соответствующий законопроект №3963, который в парламент подал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский минималка заработная плата новости Украины бюджет
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