Цена "борщевого набора" за год выросла почти втрое: эксперты объяснили причины

Эксперты объяснили, почему подорожал "борщевой набор" / УНИАН

По состоянию на декабрь этого года средняя цена ингредиентов "борщевого набора" по сравнению с декабрем 2020-го выросла в 2,6 раза.

Причиной такого подорожания эксперты называют нестабильную ситуацию на агрорынке, пишет EastFruit.

Оптовые цены на морковь выросли вдвое от прошлогодних, на лук – в 2,5 раз, а на белокочанную капусту и свеклу – втрое. В заключении в среднем цены на эту категорию продуктов теперь больше в 2,6 раз.

При этом лишь один товар из "борщевой группы" не только не подорожал, но и стал стоить дешевле – картофель. Средние оптовые цены на картофель сейчас на треть ниже, чем год назад.

Одна из ключевых причин подорожания продуктов "борщевого набора" – сокращение площадей посевов из-за неблагоприятных погодных условий, утверждают аналитики. При этом картофелем фермеры засаживали большие площади, чем раньше.

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Другая причина подорожания – на фоне сильного роста цен на зерновые и масличные культуры фермерам не так прибыльно выращивать овощи. К тому же уровень рисков при выращивании зерновых намного ниже, чем если предприниматель посадит, например, лук, морковь или свеклу.

Читайте такжеЦена на огурцы в Украине взлетела до 50 грн/кг: украинцев предупредили о новом ударе по карманамПо словам экономиста Андрея Ярмака, на подорожание овощей повлияло еще и открытие рынка земли. Ведь теперь аграрии большинство свободных ресурсов направляют на покупку земли, а при других условиях эти средства могли бы инвестироваться в сельское хозяйство.

Ранее сообщалось, что в Украине до конца 2021 года хлеб и изделия из муки могут подорожать несмотря на рекордный урожай зерна. Большинство из экспертов назвали 10-15% роста стоимости хлеба в ближайшее время.

В Украине хотят вернуть госконтроль за ценами на продукты

Украинские власти планируют вернуть государственный контроль за ценами на продукты. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, а его авторы уверены, что надбавка в магазине не должна превышать 25% цены от производителя.

В частности, депутаты хотят регулировать стоимость "социальных продуктов", цены на которые в последнее время взлетели до небес – это яйца, хлеб и подсолнечное масло.

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