За покупку еще и доплатят: впервые в истории цена нефти ушла в минус

Цена на нефть WTI ушла в минус 20 апреля - впервые в истории

Цена на нефть WTI упала сначала до 0, потом до минус 40 долларов – и продолжает падать на торгах 20 апреля 2020.

Это значит, что за вывоз нефти продавцам придется еще и доплатить – на данный момент по 40 долларов за каждый баррель.

Стоимость нефти WTI падает потому, что из-за пандемии коронавируса спрос снизился, а вот предложения с избытком. В нефтехранилищах просто заканчиваются места. К тому же вечером 21 апреля закрываются майские фьючерсы.

Читайте такжеЦены на нефть: что творится на мировых рынках из-за коронавируса"Такую ситуацию будет очень сложно исправить в ближайшее время. Люди пытаются избавиться нефти, а покупателей нет", – цитирует Bloomberg главу Центра стратегических, энергетических и экономических исследований Майкла Линча.

Цена на нефть - график 20 апреля

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