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Цена за буханку взлетит до 40 гривен: украинцам грозит рекордная стоимость хлеба

25 декабря 2021, 17:08
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Рост цен на газ и cырье спровоцирует перебои в производстве хлеба, не исключили во Всеукраинской ассоциации пекарей.

Хлеб
В Украине прогнозируют новое подорожание хлеба / УНИАН

В Украине могут возникнуть перебои в производстве хлеба из-за роста цен на газ, заявили во Всеукраинской ассоциации пекарей.

Как говорится в письме Ассоциации на имя президента Владимира Зеленского, за последний год цена природного газа в Украине выросла в десять раз, что вместе с ростом цен на сырье и других расходов приводит к убыточной деятельности хлебопекарных предприятий, сообщает epravda.com.ua.

"Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера", - говорится в письме.

Отмечается, что предотвратить эти негативные явления может только своевременное и действенное вмешательство государства, в частности путем выделения определенного количества газа (ориентировочно около 10-12 млн кубических метров в месяц) для реализации хлебопекарным предприятиям по льготной цене или ежемесячной целевой финансовой помощи производителям отрасли для компенсации затрат, связанных с ростом цены на энергоносители, в размере, равном разнице между рыночной ценой на энергоносители по состоянию на 1 января 2021 года и рыночной ценой в соответствующем календарном месяце.

Добавим, что во Всеукраинской ассоциации пекарей не исключили, что хлеб в следующем году может подорожать до 40 гривен за буханку. Среди причин, кроме дорогого газа, высокие цены на сырье.

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Хотя в этом году Украина собрала рекордный урожай зерна, только 40% пшеницы можно использовать для производства хлеба. Причем, продовольственное зерно активно экспортируется, поэтому может возникнуть дефицит, и не исключено, что муку придется закупать за границей.

Читайте такжеРезкий скачок цен: Шмыгаль заговорил о социальной наценке на хлеб

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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