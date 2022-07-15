Цены на АЗС резко обвалились: новая стоимость бензина, дизеля и автогаза

Стали известны новые цены на АЗС / ua.depositphotos.com

Средняя цена на автогаз за неделю в украинских сетях АЗС снизилась на 3,61 гривни – до 33,52 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что цены на автогаз снизились в ведущих сетях АЗС.

В "А-95" отметили, что уменьшение розничных цен обусловлено профицитом поставки автогаза в Украину и уменьшением оптовых цен на него.

Цены на автогаз в Украине:

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2,99 и 3,00 гривни, до 33,00 и 33,98 грн/л. На 3,75 гривни снизилась цена на продукт в сети SOCAR (34,23 грн/л).

В сети UPG автогаз подешевел на 3,6 гривни, до 32,90 грн/л, на станциях KLO - на 2,12 гривни, до 33,87 грн/л. Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" снизила цену на 2,98 гривни, до 32,75 грн/л.

В пределах 2-2,7 гривен цена на автогаз упала в сетях "Авантаж 7", "Автотранс" и Prime, до 32,95, 33,78 и 35,00 грн/л соответственно.

На 2,5-4,6 гривни снизили цены AMIC, Rodnik, BVS, "Катрал", Shell, Chipo, Mango и другие.

/ enkorr.ua

Что известно о ценах на бензин и дизель

Вместе с тем украинские АЗС снова скорректировали цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ, свидетельствуют данные портала Минфин.

Так, по состоянию на 13 июля бензин, дизтопливо и автогаз понизились в цене, за исключением А-92.

В частности, ценник на бензин А-95 снизился в цене на 2 копейки, составив 50,60 грн/л. Премиум остался на прежнем уровне – 51,76 грн/л. А вот бензин А-92 прибавил в цене 1 копейку, составив 50,11 грн/л.

Вслед за бензином подешевело и дизтопливо - средняя стоимость снизилась на 2 копейки, составив 50.11 грн/л. Премиум не изменилось в цене – 57,72 грн/л.

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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