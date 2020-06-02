В Украине растут цены на АЗС: эксперты рассказали, чего ждать автовладельцам

В Украине растут цены на АЗС / sevdon.net

В Украине снова выросли цены на автозаправочных станциях, в частности – на автогаз.

Средняя стоимость автогаза увеличилась до 10,44 грн за литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.

В Киеве и области WOG, Amic и Mango повысили цены газа на станциях на 10 коп/л, ОККО, Shell и БРСМ-Нафта - на 20 коп/л, KLO - на 30 коп/л.

По состоянию на 2 июня соотношение средней цены автогаза к цене бензина А-95 выросла до 47,8%. Напомним, месяц назад она составляла 37,8%.

Как пояснил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, в Украине пока не чувствуется влияния на уровень цен, потому что у трейдеров есть значительный "запас прочности".

Читайте такжеЦены пробили психологическую отметку: в Украине новое подорожание на АЗС"Причина - потенциал удешевления нефтепродуктов, когда цены на нефть были ниже на 10 долларов за баррель и больше (около 20 долл./бар., - ред.), не был выбран примерно на 2 грн/л", - рассказал он сайту Сегодня.

Заместитель директора научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев добавил, что экономические основания для подорожания бензина и дизтоплива были бы возможны, если бы цена на них сейчас была на 2 грн/ л меньше.

"Новых факторов для изменения цен на бензин и дизель не появилось, поэтому трейдеры пока выбирают накопленную маржу и не повышают цены… В прочем, в Нефтегазовой ассоциации Украины уже заявили, что розничные цены на бензин были снижены трейдерами по максимуму. И так как в опте они идут вверх третью неделю, то автомобилистам стоит готовиться к подорожанию бензина тоже", – уточнил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине растут цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива.

В частности, о новом скачке цен на украинских АЗС рассказали в консалтинговой компании UPECO.

В то же время эксперты уточнили, что в Украине цены на нефтепродукты по-прежнему зависят от двух факторов: стоимости на европейском рынке и курса национальной валюты. По их словам, падение спроса на топливо в Украине может достичь 40%.