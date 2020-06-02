УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине растут цены на АЗС: эксперты рассказали, чего ждать автовладельцам

2 июня 2020, 17:47

Эксперты спрогнозировали подорожание бензина и дизтоплива.

бензин, АЗС, горючее, заправка
В Украине растут цены на АЗС / sevdon.net

В Украине снова выросли цены на автозаправочных станциях, в частности – на автогаз.

Средняя стоимость автогаза увеличилась до 10,44 грн за литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.

В Киеве и области WOG, Amic и Mango повысили цены газа на станциях на 10 коп/л, ОККО, Shell и БРСМ-Нафта - на 20 коп/л, KLO - на 30 коп/л.

По состоянию на 2 июня соотношение средней цены автогаза к цене бензина А-95 выросла до 47,8%. Напомним, месяц назад она составляла 37,8%.

Как пояснил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, в Украине пока не чувствуется влияния на уровень цен, потому что у трейдеров есть значительный "запас прочности".

Читайте такжеЦены пробили психологическую отметку: в Украине новое подорожание на АЗС"Причина - потенциал удешевления нефтепродуктов, когда цены на нефть были ниже на 10 долларов за баррель и больше (около 20 долл./бар., - ред.), не был выбран примерно на 2 грн/л", - рассказал он сайту Сегодня.

Заместитель директора научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев добавил, что экономические основания для подорожания бензина и дизтоплива были бы возможны, если бы цена на них сейчас была на 2 грн/ л меньше.

"Новых факторов для изменения цен на бензин и дизель не появилось, поэтому трейдеры пока выбирают накопленную маржу и не повышают цены… В прочем, в Нефтегазовой ассоциации Украины уже заявили, что розничные цены на бензин были снижены трейдерами по максимуму. И так как в опте они идут вверх третью неделю, то автомобилистам стоит готовиться к подорожанию бензина тоже", – уточнил он.

Читайте такжеНеприятный сюрприз для водителей: в Украине резко взлетели цены на АЗС

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине растут цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива.

В частности, о новом скачке цен на украинских АЗС рассказали в консалтинговой компании UPECO.

В то же время эксперты уточнили, что в Украине цены на нефтепродукты по-прежнему зависят от двух факторов: стоимости на европейском рынке и курса национальной валюты. По их словам, падение спроса на топливо в Украине может достичь 40%.

рост цен АЗС топливо автогаз моторное топливо новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине растут цены на АЗС: эксперты рассказали, чего ждать автовладельцам». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:26
Ни нашим, ни вашим: в Беларуси напечатали странную карту без Крыма
18:06
Голос країни 11 сезон - онлайн кастинг и правила проекта
18:01
"Спасибо тебе, президент": Трамп похвалил себя и силовиков за борьбу с митингующими
18:01
Товары из магазина и кафе в сервисе OKKO PAY: оплачивай возле колонки, получай в авто новости компании
17:49
Пинчук может продать свои телеканалы российскому миллиардеру – СМИ
17:47
В Украине растут цены на АЗС: эксперты рассказали, чего ждать автовладельцам
17:24
Урежут все соцвыплаты: чем Украина расплатится за кредит МВФ – эксперт Видео
17:09
"Злоупотребление властью": Евросоюз поддержал протесты в США
17:08
Скованная одной цепью: на Луганщине мать дома заковывала дочь
16:59
"Мам, не скучай": Диана Арбенина сняла трогательный клип про своих детей Видео
16:57
На кону – 100 млн: СМИ рассказали, кто стоит за кровавой перестрелкой в Броварах Видео
16:30
Ветер Любви 2 сезон - что было в 67 и 68 серии 02-06-2020 Видео
16:27
В ВОЗ призвали врачей не лечить коронавирус антибиотиками Видео
16:26
Перерезали горло: подробности убийства бойцами ВСУ рыбака в Киеве Видео
16:21
Индексация пенсий в Украине будет ежегодной: что обещает Кабмин
16:14
В клубе премьер-лиги Украины вспышка COVID-19: в руководстве сделали заявление
15:54
Погода на Троицу 2020: кому в Украине ждать +30°, а кому дожди Видео
15:34
Громкое обвинение: в Европе упрекнули Украину в невыполнении рекомендаций
15:32
Первый случай в истории: в России объяснили решение о запрете на импорт топлива
15:30
Привет, винтаж: самые модные джинсовые куртки на лето 2020 - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять