Цены обвалились ниже 40 грн/литр: новая стоимость бензина, дизеля и автогаза на АЗС

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В Украине в среднем по стране бензины на АЗС уже можно приобрести за 46 грн/л. Дизельное горючее, в свою очередь, в среднем за неделю потеряло 1,75 грн/л и торговалось в группе на уровне 47,25 грн/л.

Как говорится в данных мониторинга Консалтинговой группы "А-95", ряд трейдеров рассказали, что на рынке ощущается нехватка высокооктана с южного направления поставок, а западный ресурс А-95 поступает в их регионы постоянно и ритмично.

На рынке также присутствует бензин производства мини-НПЗ, его можно было приобрести на этой неделе за 37 грн/л, что на 20% дешевле заводского горючего.

Предложения дизельного горючего находились в пределах диапазона 42-51 грн/л, что также ниже цен 8 июля на 1-2 грн/л. Дизель производства "миников" на этой неделе предлагался в рынок по цене 40 грн/л, что на 18% дешевле заводского ГП. По информации А-95, на этой неделе ресурс дизельного горючего производства мини-НПЗ будет стартовать с ценника 39 грн/л.

Что известно о ценах на автогаз

За выходные ряд украинских сетей АЗС снизил цены на автогаз, сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Сейчас средняя цена на автогаз по стране составляет 32,94 грн/л.

В частности, в сети WOG автогаз подешевел на 74 копейки, до 33,24 грн/л. На 1,90 гривни уменьшила цены столичная сеть KLO - до 31,97 грн/л, на 3 гривни – "Авантаж 7" - до 29,95 грн/л.

На 2,37 и 1,1 гривни автогаз подешевел в сетях SOCAR и Shell - до 31,86 и 32,09 грн/л соответственно. Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" уменьшила цену на 1,18 гривны, до 31,39 грн/л.

На 0,2-1,5 грн/л снизили цены AMIC, VostokGaz, BVS, "Катрал", "Автотранс" и Chipo.

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Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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