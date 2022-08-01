Цены обвалились: новая стоимость автогаза, бензина и дизеля на АЗС

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Средняя цена на сжиженный газ за месяц (с 1 июля по 1 августа) в сетях АЗС снизилась на 10,37 грн – до 28,97 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Сети ОККО и WOG за месяц снизили цены на автогаз на 8,79 и 8,75 грн, до 29,20 и 29,23 грн/л соответственно.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 26,95 грн/л (-11,00 грн до 1 июля.)

На станциях KLO и SOCAR продукт подешевел на 9,02 и 9,50 грн, до 28,77 и 30,48 грн/л соответственно.

В пределах 9,26 - 10,58 грн подешевел за месяц автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", Shell и Chipo, до 28,52, 28,94 и 28,67 грн/л соответственно.

Кроме того, на 8,50-16,50 грн/л подешевел автогаз и в сетях Prime, "Нефтек", BVS, "Овис" и других.

/ enkorr.ua

Что известно о ценах на бензин и дизель

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 августа 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел еще на 25 копеек.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,11 гривен за литр (-0,38 гривен), на дизельное топливо - 54,75 гривен за литр (-0,67 гривен).

/ enkorr.ua

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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