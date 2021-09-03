Цены взлетят на 70%: украинцев предупредили о росте расходов на коммуналку

В Украине прогнозируют рост цифр в коммунальных платежках / УНИАН

Рост цен на природный газ в Европе может привести к подорожанию счетов за коммунальные услуги в Украине.

По оценкам опрошенных Фокусом экспертов, централизованное отопление может подорожать на 20-70%.

В материале отмечается, что еще одним фактором, который приведет к увеличению расходов на коммуналку — может быть подорожание электроэнергии для коммерческих потребителей.

По словам эксперта Татьяны Симоненко, в себестоимости услуг водоканалов 70% составляет электроэнергия. Соответственно, водоснабжение, в том числе и холодное, ориентировочно подорожает на 30%.

Издание добавляет, что благодаря автоматическому переводу потребителей газа на годовые тарифы согласно постановлению НКРЭКУ с 1 мая 2021 года за газ в конфорке и индивидуальное газовое отопление в частных домах можно будет платить по "летним" ценам.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.