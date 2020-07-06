В Слуге народа назвали сроки отказа от сотрудничества с МВФ

В Слуге народа сделали смелое заявление об отказе от сотрудничества с МВФ / Reuters

До конца 2020 года Украина планирует получить еще один транш от Международного валютного фонда, заявил народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев.

"Я думаю, до трех миллиардов, мы дотянем сумму, которую мы должны получить. Это значит, что мы выполним те обязательства, которые есть в меморандуме, до конца года. Они расписаны по срокам", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

В то же время он подчеркнул, что в мире есть множество примеров успешных государств, которые, выполнив свои обязательства, прекратили кредитование МВФ, при этом став успешными.

Он уверен, что Украина должна отказаться от кредитов МВФ, выполнив все обязательства, не пойдя по пути дефолта.

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"Наша задача уменьшить стоимость кредита. Мы должны заменить короткие кредиты длинными, дорогие кредиты дешевыми. И тогда к 2023 году, по нашим расчетам, мы откажемся вообще от кредитования МВФ. Мы к этому стремимся", - добавил Гетманцев.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Украина планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда.