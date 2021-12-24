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Доллар берет новый рекорд: украинцев предупредили о неожиданном курсе

24 декабря 2021, 01:27
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Курс доллара перед праздниками стремительно пошел вверх.

Доллары
/ Reuters

Финансовый аналитик Андрей Гойлов заявил о том, что на текущей неделе доллар США относительно гривни укрепится к уровню 27,45.

В комментарии Сегодня он подчеркнул, что украинцы тратят полученные деньги в Украине, а это укрепляет курс гривни и внутренний спрос. В то же время в стране замедлились темпы роста промышленного производства. В ноябре данный показатель составил 0,4% в годовом исчислении против 1,4% в октябре.

В свою очередь эксперт Андрей Шевчишин отметил, что в конце декабря 2021 года в преддверии католического Рождества курс доллара и евро в Украине стремительно пошел вверх.

После довольно продолжительного периода стабильности гривна начала обесцениваться.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит оставаться под давлением с колебаниями в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. Если рынок получит ожидаемую гривневую ликвидность, то, вероятно, реализует потенциальное движение в зону 27,5 гривен за доллар", - прогнозирует эксперт.

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По словам Шевчишина, к инфляции в Украине в ближайшее время может привести ситуация на газовом рынке. Заоблачные цены на энергоресурсы и высокие объемы потребления из-за холодной зимы повлекут за собой очередное подорожание продуктов питания, товаров массового потребления и услуг.

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Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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