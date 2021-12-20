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Доллар дороже 28 гривен: украинцев предупредили о резком валютном скачке

20 декабря 2021, 01:18

Курсовой тренд будет определяться приближающимися новогодними праздниками, говорит Андрей Шевчишин.

Доллары
/ Reuters

Финансовый аналитик Максим Орыщак считает, что средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 27-27,4 грн, а наличный евро будет стоить 30,4-30,7 грн.

"На неделе доллар и евро будут относительно стабильны", – заявил эксперт Сегодня.

По прогнозам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина и президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, курс на неделе будет в коридоре 27-27,5 грн/долл.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин не исключил, что рынок будет стремиться к значению 27,5 грн/$. В значительной степени курсовой тренд будет определяться приближающимися новогодними праздниками: компании, выплачивающие сотрудникам зарплаты и премии в гривне, могут насытить рынок валютой.

С другой стороны, бюджетные подрядчики и экспортеры, получающие возмещение НДС, будут валюту покупать, чтобы не иметь "гривневых рисков", считает аналитик. К ним присоединятся нерезиденты и энергоимпортеры, от которых стоит ждать активизации в виду похолодания и необходимости завоза дополнительных объемов газа и угля.

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"Если их не будет сдерживать нбу, либо продающие валюту аграрии, то курс сначала преодолеет отметку 27,5 грн/$, а затем может устремиться на более высокие ценовые уровни – вплоть до 28 грн и выше", – подчеркнул Шевчишин в комментарии Ubr.ua.

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Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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