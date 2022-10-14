Доллар "лопнет" в трех случаях: эксперт спрогнозировал удешевление валюты

Эксперт спрогнозировал удешевление валюты / коллаж фото УНИАН

Курс доллара взлетел не только в Украине, но и во всем мире. Сейчас американская валюта переживает свой звездный час.

Глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко в колонке на НВ отметил, что устойчивость американской экономики и рост ставок усиливают привлекательность доллара. Ведь в мире сейчас очень трудно найти лучшие доходности и более низкие риски, чем у краткосрочных американских казначейских облигаций.

Глобальное снижения курса доллара, по мнению Мартыненко, возможно в трех случаях.

Во-первых, это могло бы быть ускоренное снижение ставок Федеральной резервной системой — но пока ФРС не намерена снижать ставки раньше, чем в 2024 году.

Во-вторых, крупнейшие экономики могли бы договориться о снижении курса доллара. Такой прецедент (соглашение Plaza) уже имел место в 1985 году между США, Японией, Великобританией, ФРГ и Францией.

"Якобы США сейчас снова должны пойти навстречу своим союзникам и помочь справиться с экономическими трудностями. Но в этот раз США не столь заинтересованы в ослаблении своей валюты, как 37 лет назад", — отмечает эксперт.

Третьим фактором могло стать быстрое окончание войны в Украине — это уберет один из ключевых факторов неопределенности, повысит курс евро и снизит напряженность на рынках энергоносителей.

"Как видим, все эти факторы скорее относятся к категории событий, которые выглядят либо невероятными, либо отдаленными во времени", - резюмирует аналитик.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что фициальный курс доллара в Украине в конце 2023 года может подскочить до 50 гривен, заявил

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул он.

Также сообщалось, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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