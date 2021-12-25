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Доллар обвалит гривну: украинцам раскрыли худший сценарий и назвали сроки

25 декабря 2021, 01:45
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Андрей Шевчишин объяснил, что может сыграть в пользу укрепления доллара.

Доллары
/ Reuters

Доллар по отношению к гривне нашел свое временное равновесие вблизи текущих значений, заявил финансовый аналитик Вадим Иосуб.

В комментарии kp.ua он пояснил, что в последнюю неделю года от американской валюты не стоит ждать сильных движений (при отсутствии геополитического форс-мажора).

В свою очередь эксперт Андрей Шевчишин уверен в том, что рано или поздно импортеры газа и угля выйдут на рынок с покупками валюты, что сместит центр тяжести в пользу доллара.

По его словам, рынок живет в ожидании традиционных для конца месяца и тем более года крупных возмещений НДС. Данный фактор поддержит гривенную ликвидность у экспортеров, ограничив их от покупки валюты. Также сохраняются ожидания по бюджетным выплатам подрядчикам, которые разместят часть средств в долларе для ухода от курсовых рисков.

Он не исключил, что эти факторы могут сыграть в пользу укрепления доллара, тем более что его ослабление становится поводом для покупки.

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"Ввиду снижения активности в ближайшее время гривна останется в диапазоне 27,2-27,3 грн за доллар. Однако если будут возмещения НДС и бюджетные выплаты, гривна покажет более весомое ослабление", - добавил Шевчишин.

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Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Доллар курс доллара доллар гривна
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