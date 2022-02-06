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Доллар полетел вниз: украинцам рассказали о новом курсе "американца"

6 февраля 2022, 14:32

Падение доллара не смогли остановить инвесторы, которые на прошлой неделе продали почти 2,7 млрд гривен ОВГЗ.

курс валют
Доллар полетел вниз: украинцам рассказали о новом курсе "американца" / коллаж УНИАН

Гривна стремительно крепнет. После скачка курса доллара почти до 29 грн, пятничные торги на межбанке показали обратную динамику. Неделя завершилась почти полным отсутствием спроса на "американца", а его цена скатилась фактически до 28 грн/долл. Между тем единая европейская валюта наоборот подорожала.

Как пишет gsminfo, резкий спад спроса на доллар удивил большинство финансовых экспертов. По словам Анны Золотько, главы департамента казначейских операций Юнекс Банка, торги в пятницу 4 февраля начинались с котировок в пределах 28,22 и 28,24 грн /долл. Однако лишь через час предложение американской валюты начало стремительно увеличиваться, а спрос оставался на том же уровне. Таким образом, еще до обеда курс доллара опустился до отметки 28,12 грн /долл.

Эксперт добавила, что не было интереса к доллару и от импортеров энергоресурсов. Из-за этого НБУ пришлось скупать около 60 млн долларов, чтобы избежать резких колебаний на валютном рынке.

Падение доллара не смогли остановить инвесторы, которые на прошлой неделе продали почти 2,7 млрд гривен ОВГЗ.

По мнению экспертов, значительно ослабить гривну не смогут и поставки газа, за которые в феврале нужно будет заплатить 8 млрд гривен. НБУ уже сформировал часть суммы, а остальное планируется сформировать в течение месяца равными суммами.

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Единственное, от чего могут возникнуть сильные колебания на рынке, отмечают эксперты, это действия России, которые вновь могут напугать инвесторов, которые начнут продавать ОВГЗ.

Сейчас в НБУ ситуацию на рынке называют достаточно стабильной. На понедельник 7 февраля регулятор установил следующие цены на иностранную валюту:

доллар США – 28,14 грн /долл.

евро – 32,27 грн /евро.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине, который не так давно поднялся до семилетнего максимума, может снизиться с 28,3 до 27,7 грн/$ уже через неделю. Аналитики говорят, что участники рынка уже адаптировались к новостям о возможной военной эскалации со стороны России.

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