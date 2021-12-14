Доллар рванет вверх: украинцев удивили неожиданным прогнозом на 2022 год

/ Reuters

В 2022 году украинцев ждет новый курс доллара, рассказал финансовый эксперт Максим Орищак.

По его прогнозу, курс доллара в следующем году продолжит расти. Об этом он рассказал в эфире ТРК Град.

Он рекомендует переводить деньги в доллары и в евро в пропорции 50/50.

"Ситуация сейчас не совсем радужная, но это обычная ситуация, которая подается цикличным моментом, который касается экономики Украины. Поэтому тут нужно готовиться к тому, что курс будет двигаться и дальше вверх", - говорит эксперт.

По его прогнозу, степень девальвации гривны также будет зависеть от того, насколько обострится экономический и политический кризис, и еще – от геополитической ситуации.

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Он также напомнил об ускорении в Украине потребительской инфляции, что приводит к обесцениванию национальной валюты.

Орищак напомнил, что Верховная рада приняла бюджет на 2022 год, в нем за основу берется средний курс – 28 гривен 60 копеек за один американский доллар.

Он добавил, что дальнейшая ситуация зависит не только от того, как будет развиваться экономика в Украине, но и во всем мире.

Кур доллара - прогнозы

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.