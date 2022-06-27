Доллар пробивает потолок: эксперт объяснил, когда 45 грн/$ будет не предел

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В ближайшее время курс доллара будет находиться в рамках 35-36 грн, однако после возврата к плавающему курсу может произойти резкая девальвация, заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Как подчеркнул он в комментарии UBR, послабление валютного регулирования может произойти после поступления международной помощи.

Эксперт не исключил, что поступление новой финансовой помощи может подтолкнуть НБУ поднять фиксированный курс, что спровоцирует рост курса в обменниках.

Он также уверен в том, что к курсу выше 35 грн/$, который закладывают импортеры, будет стремиться рынок после отмены ограничений.

Шевчишин не исключил, что потенциал роста доллара сохраняется вплоть до отметки в 45 гривен, но дойдет ли он до таких показателей зависит скорости поступления и объемов финансовой помощи.

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