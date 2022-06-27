УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Доллар пробивает потолок: эксперт объяснил, когда 45 грн/$ будет не предел

27 июня 2022, 22:31

Поступление новой финансовой помощи может подтолкнуть НБУ поднять фиксированный курс, не исключил Андрей Шевчишин.

доллар
/ Фото pixabay.com

В ближайшее время курс доллара будет находиться в рамках 35-36 грн, однако после возврата к плавающему курсу может произойти резкая девальвация, заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Как подчеркнул он в комментарии UBR, послабление валютного регулирования может произойти после поступления международной помощи.

Эксперт не исключил, что поступление новой финансовой помощи может подтолкнуть НБУ поднять фиксированный курс, что спровоцирует рост курса в обменниках.

Он также уверен в том, что к курсу выше 35 грн/$, который закладывают импортеры, будет стремиться рынок после отмены ограничений.

Шевчишин не исключил, что потенциал роста доллара сохраняется вплоть до отметки в 45 гривен, но дойдет ли он до таких показателей зависит скорости поступления и объемов финансовой помощи.

Читайте также40 гривен за доллар уже летом: украинцам раскрыли сценарий стремительной девальвации

Читайте еще:

курс доллара доллар гривна
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:57

Снесло мост и развалило дороги: на оккупированный Крым обрушился ураган

22:55

Ударить по ТЦ в Кременчуге могли только отмороженные террористы - ЗеленскийВидео

22:31

Доллар пробивает потолок: эксперт объяснил, когда 45 грн/$ будет не пределВидео

22:27

Гороскоп на июль 2022 для Львов: возвращение бывшего, скандал на работе и яркие перспективыВидео

22:17

Россияне штурмуют Лисичанск, ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии - ОВАВидео

Реклама
22:11

Привлечете небывалый успех и огромное богатство: приметы на июль, которые принесут деньги и гармониюВидео

21:59

"Перекроем кислород": Медведев открыто угрожает странам БалтииВидео

21:51

Собирали деньги всей страной: компания Baykar бесплатно отдаст Украине 3 "Байрактара"Видео

21:42

ТРЦ в Кременчуге разнесло полностью: число погибших от удара возрослоВидео

21:36

Тактический отход из Северодонецка: войска РФ получили по зубам от ВСУ - ПентагонВидео

21:30

Когда начнется новая поворотная точка в войне: прогноз для УкраиныВидео

20:52

"Твоя страна убивает украинцев": Маша Ефросинина жестко высмеяла ВалериюВидео

20:47

"Ужасающее нападение": Джонсон высказался о трагедии в КременчугеВидео

20:37

"Попал, красавец": десантники ВСУ сбили ударный вертолет РФ "Аллигатор"Видео

20:34

Любовь Соболь. Как пропагандонка Симоньян превратилась в чудовищеВидеоблоги

20:22

Кровавый удар по Кременчугу: в США пригрозили Кремлю ответом за зверстваВидео

20:22

"Это зло должно быть наказано": Россия выпустила по ТЦ Кременчуга две ракетыФотоВидео

20:14

ЕС предоставит Украине средства защиты от химических и ядерных угроз

20:10

Приметы на 29 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:56

Ядерные Искандер-М режиму Лукашенко: в Пентагоне ответили на угрозы ПутинаВидео

Реклама
19:55

Угроза окружения Лисичанска: в Генштабе назвали направление нового удара РФВидео

19:48

Источник головной боли: три знака зодиака с тяжелым характеромВидео

19:44

"Полетят головы?": Зеленский рассказал об инспекции силовиков из-за войныВидео

19:35

Число жертв растет: в результате удара РФ по Кременчугу погибли 10 человек, 40 раненыВидео

19:18

Атака с Приднестровья станет для Украины пощечиной, но мы точно ответим ударом – Зеленский

19:03

Почему санкции и дефолт не остановят Россиюмнение

18:58

Под Славянском штурм оккупантов нарвался на мощную ответку ВСУ: враг отступил с потерямиВидео

18:48

"Жуткий и жестокий": Виталий Ким ошарашил признаниемВидео

18:27

Ад в Кременчуге: спасатели раскрыли детали мощного пожара после ракетного удараФотоВидео

18:13

Армия Украины сталкивается с препятствиями на пути освобождения ХерсонаВидео

18:00

Зеленский может встретиться с Путиным на саммите G20 в Индонезии

17:47

"Не смогла пропустить": цветущая Повалий посетила светское мероприятие в Москве

17:24

Все в огне: Зеленский показал видео ракетного удара в торговому центру в КременчугеВидео

17:23

Психические проблемы "бледной моли": психотерапевт назвала диагноз ПутинаВидео

17:13

Крупнейшее усиление НАТО с Холодной войны: Альянс разместит на востоке Европе более 300 тысяч войскВидео

17:06

Мощная бомбежка и новые ракетные удары: астролог назвала самые опасные города - гороскоп для УкраиныВидео

16:42

Российская ракета прилетела в дом украинской телеведущей

16:25

Ракеты РФ попали в ТРЦ в Кременчуге: есть погибшие и пострадавшиеВидео

16:24

Невероятное везение и большой куш – 3 знака зодиака станут баловнями судьбы в новолуние 29 июняВидео

16:09

Переговоры с Россией – только с позиции силы: Зеленский поставил условие КремлюВидео

Реклама
15:53

Гороскоп на июль 2022 для Раков: чего ждать в любви, финансах и карьереВидео

15:47

"Называть ее предательницей? Да никогда!": Розенбаум вступился за Пугачеву, Галкина и Макаревича

15:39

ВСУ полностью переходят на стандарты НАТО: Альянс даст Украине новое вооружениеВидео

15:36

Удар по доходам Путина: G7 ограничит цены на нефть из РФ и окажет мощную поддержку Украине – ReutersВидео

15:30

Оккупант в ужасе рассказал матери о потерях армии РФ и страх воевать с ВСУ: перехват разговораВидео

15:25

Данилов сравнил удар РФ по Киеву с налетом Люфтваффе: наши ракеты найдут свои целиВидео

15:17

"Спасибо отважным воинам": в России школы и садики благодарят оккупантов за сотни убитых украинцевВидео

15:05

"Шальную императрицу" Аллегрову выгнали с концерта сами зрители

14:59

Цимбалюк о Лободе: есть такие люди - приспособленцы, хейт в ее сторону оправданВидео

14:48

Война с РФ должна завершиться до зимы: Украине нужны ПВО и гарантии безопасности – ЗеленскийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять