Доллар "взлетел": новый курс будет уже с 4 ноября

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара с понедельника
- Каким будет курс евро с понедельника
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на понедельник, 4 ноября, на уровне 41,29 грн/долл., что означает ослабление гривны на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Курс евро также показал снижение гривны - по информации с сайта регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,97 грн/евро, что на 12 копеек ниже.
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару составили 41,32/41,34 грн/долл., а по евро — 44,99/45,00 грн/евро.
Курс доллара в Украине
Напомним, Главред писал, что в украинских банках ожидалось заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже до конца октября. Согласно прогнозам, стоимость американской валюты должна была колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.
По состоянию на 29 октября, курс доллара в обменных пунктах Украины продолжал расти. В частности, средний курс продажи доллара в Украине тогда был 41,65 грн, а в обменных пунктах покупали доллар в среднем по 41,15 гривны.
Ранее директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в ноябре 2024 года регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения значительных курсовых колебаний.
Вам может быть интересно:
- Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев
- США предоставят Украине пакет помощи на 20 миллиардов долларов: на что пойдут средства
- Дорожает второй день подряд: сколько теперь стоит доллар
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред