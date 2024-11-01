Доллар "взлетел": новый курс будет уже с 4 ноября

Стало известно, каким будет курс доллара и евро с понедельника.

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Курс валют в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

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Каким будет курс доллара с понедельника

Каким будет курс евро с понедельника

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на понедельник, 4 ноября, на уровне 41,29 грн/долл., что означает ослабление гривны на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс евро также показал снижение гривны - по информации с сайта регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,97 грн/евро, что на 12 копеек ниже.

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Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару составили 41,32/41,34 грн/долл., а по евро — 44,99/45,00 грн/евро.

Курс доллара в Украине

Напомним, Главред писал, что в украинских банках ожидалось заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже до конца октября. Согласно прогнозам, стоимость американской валюты должна была колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.

По состоянию на 29 октября, курс доллара в обменных пунктах Украины продолжал расти. В частности, средний курс продажи доллара в Украине тогда был 41,65 грн, а в обменных пунктах покупали доллар в среднем по 41,15 гривны.

Ранее директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в ноябре 2024 года регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения значительных курсовых колебаний.

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