Доллар взлетел: украинцам раскрыли неожиданный сценарий с курсом

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По мнению экспертов, не исключено, что сразу после рождественских праздников гривна начнет укрепляться по отношению к доллару.

"Рост курса уже остановился, как только начнутся "рабочие будни", гривна постепенно укрепится до 27,20-27,30 грн/доллар", – прогнозирует в комментарии Сегодня экономист Олег Пендзин.

В свою очередь эксперт Александр Охрименко говорит, что наступающая неделя уйдет на "раскачку": продавцы и покупатели начнут постепенно выходить на рынок. А так как наличный рынок следует за межбанком, то курс наличного доллара день-два останется на нынешнем уровне, затем начнет снижаться до предновогодних значений, это 27,35-27,40 грн/доллар.

Вместе с тем финансовый аналитик Андрей Шевчишин ожидает непростую неделю: по его оценке, курс будет меняться вверх-вниз, причем заметно, в пределах 20 коп./доллар. То есть может быть как 27,80, так и 27,40 грн/доллар.

Эксперты советуют сдавать валюту тем, кому нужна гривневая наличка, пока курс доллара высокий. А вот покупателям стоит обождать, если, конечно, валюта не требуется им немедленно.

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