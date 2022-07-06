Доллар взлетит до 40 гривен: названо условие стремительной девальвации

/ УНИАН

В ближайшее время курс доллара по отношению к гривне может укрепиться, заявил финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Он не исключил, что если НБУ проведет так называемую "управляемую девальвацию" официального курса до 32-33 гривен/доллар, то рыночный курс также сдвинется – приблизительно до 38 гривен/доллар, пишет Апостроф.

Вместе с тем эксперт прогнозирует, что, если же официальный курс доллара вырастет до 35 гривен, рыночный может дойти и до 40 гривен.

Вместе с тем снижение официального курса финансовый аналитик назвал зависящим от обстоятельств.

Однако точно нельзя сказать, когда Нацбанк будет корректировать курс и пойдут ли вообще на такую меру. Поэтому основным ориентиром для многих становится курс в банках и на черном рынке.

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