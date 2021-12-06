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Должникам грозит отключение услуг ЖКХ: украинцам готовят драконовские штрафы

6 декабря 2021, 10:23
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В Украине разрабатывается механизм отключения потребителя от услуг ЖКХ за долги.

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За долги могут отключать от услуг ЖКХ / ZIK.ua

В Украине отключать потребителей от коммунальных услуг за долги смогут без решения суда, заявил эксперт в сферах коммунальных услуг Олег Попенко.

Как пояснил он Вестям, правительство работает над тем, как взыскать долги, не обращаясь при этом в суд для экономии времени.

Эксперт говорит, что взыскание коммунальных долгов через суд может проходить длительное время, при этом сумма долга может постоянно накапливаться, поэтому разрабатывается механизм отключения потребителя от услуги.

"И, само собой, человеку некуда деваться, он вынужден оплатить долг, а потом еще и вывалить немалую сумму за подключение", – говорит Попенко.

Отключение должников от услуг ЖКХ: что говорят в Кабмине

В Министерстве финансов уже подтвердили, что ведется работа по созданию механизма отключения должников от услуг сферы ЖКХ.

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"Мы разработаем подходящие инструменты для ТКЭ, чтобы обеспечить взыскание платежей из домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменение)", – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Минфина.

Добавим, что разработка механизма взыскания коммунальных долгов проходит в соответствии с меморандумом между Украиной и МВФ.

Сколько украинцы задолжали за услуги ЖКХ

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец сентября 2021 года уменьшилась на 2,2% по сравнению с августом – до 61,5 млрд грн., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец сентября задолженность населения составляет:

  • за природный газ - 23,1 млрд грн;
  • за централизованное отопление и горячую воду – 18,8 млрд грн;
  • за управление многоквартирными домами – 5,5 млрд грн;
  • за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,4 млрд грн;
  • за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн;
  • за поставку электроэнергии – 6,5 млрд грн.

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