Дорогая коммуналка, большие налоги и отказ от соцвыплат: чем украинцы заплатят за кредит МВФ

В обмен на кредит, Украина снова согласилась выполнять очередной список обязательств перед МВФ / Reuters Недавно в СМИ просочился полный текст меморандума с МВФ, в котором прописаны обязательства, взятые действующей властью Украины, для получения кредита в 5 миллиардов долларов в рамках программы Stand-by, рассчитанной на ближайшие полтора года. Согласовать этот документ в парламенте планируют уже 5 июня, после чего на следующий день Украина может получить первую часть транша в размере 1,9 миллиарда долларов. Примечательно, что официально ни одна из сторон-подписантов никак не отреагировала на публикацию документа. Наиболее заметными для украинцев станут обязательства властей в социальной сфере. В частности, согласно опубликованному документу, власти соглашаются на отказ от снижения налогообложения для украинцев и гарантируют, что в случае увеличения бюджетных поступлений от роста налогов и деятельности таможни, будут инвестировать в инфраструктуру и повышение социальных выплат, а также будут выплачивать государственный долг. При этом, если роста не произойдет, Украина начнет сокращать "неприоритетные расходы" . Кроме того, власти также обязуются оптимизировать (сократить) количество учебных заведений в рамках продолжения реформы образования и изменить подходы к финансированию вторичной и специализированной медицинской помощи. К слову, планируется продолжение пенсионной реформы, а именно отмена льгот и спецпенсий (чем фактически увеличивают пенсионный возраст) и разработка внедрения накопительной пенсионной системы с участием западных партнеров. Читайте такжеНовые требования МВФ - неприкрытый глум над УкраинойОтдельным разделом в меморандуме упоминается и вопрос реформ энергетического сектора - согласно документу, власти акцентируют внимание кредиторов на либерализации газового рынка, в связи с чем цена газа для населения приводится к рыночному уровню, что фактически означает его подорожание. Также Украина обещает пересматривать тарифы не реже одного раза в год до начала отопительного сезона, а программа скидок для местных властей (от 5% до 30%), которая была введена постановлением Кабмина Гончарука (№1082), отменяется. Стоит отметить, что большинство обязательств, согласно опубликованным документам, власти Украины обязуются выполнить до конца текущего года. Как отразятся на жизни украинцев новые требования МВФ - Главред узнавал у экспертов. Александр Скубченко Глава Жилищного союза Украины

Скидка на газ, от которой отказываются в меморандуме с МВФ, и раньше никого ни к чему не обязывала. Это была рекомендация, потому по сути она и не работала. Например, если взять данные Госстата за январь, где уже должны были начислять скидку, украинцы заплатили на 25% больше коммунальных услуг, чем в январе 2019 года, так как по факту из более 1000 предприятий единоразово скидку предоставили чуть больше сотни из них.

При этом взамен этой скидки Минрегион, как и положено перед принятием Кабмином, заранее опубликовал текст постановления для общественного обсуждения о порядке изменения формирования тарифов на производство тепла с учётом цены газа. Соответственно, уже в июне его примут и до 1 августа, как и обязались перед МВФ, по новому порядку все тарифы должны быть пересмотрены. И то, что предлагает это постановление, ещё хуже, чем скидка. Так как скидка хотя бы предполагала ежемесячное изменение тарифа на тепло с учётом изменения цены на газ. Но теперь этим просто добьют всех потребителей, так как теперь для расчета цены газа на будущий отопительный период предлагается взять среднюю цену газа, которая сформировалась прошлой зимой. Если говорить в цифрах, то средняя прошлогодняя цена газа составляет 6000 гривен, а это означает, что тарифы уже точно не будут ниже тех, что были прошлой зимой. Это решение преступно, так как Нафтогаз имеет право формировать цену газа ежемесячно, но на тарифы это не распространяется.

Читайте такжеПодписание меморандума с МВФ станет началом конца ЗеленскогоИ это, в свою очередь, еще больше усилит долговую нагрузку по коммуналке. Тем более, что с учётом изменений в субсидиях, которые Кабмин Гончарука принял в октябре прошлого года, норма оплаты услуг ЖКХ была повышена с 15 до 20% от дохода. Это постановление из-за карантина заработает в октябре и фактически этим семьям уже придется платить за коммуналку на 30% больше. Например, если семья с доходом в 10 тысяч гривен из 2 тысяч коммуналки оплачивала 1500 и ещё 500 гривен оплачивались государством, то теперь с учётом повышения все 2000 такой семье уже придется платить самим. И в таком случае грабить население в кризис будут ещё больше.

Если исходить из логики того, что всегда требует МВФ и другие финансовые структуры, которые так или иначе дают кредиты Украине, то все они требуют одного - сокращения средств на социальные расходы. И наша власть очень хорошо научилась это делать - достаточно посмотреть на прошлый секвестр бюджета - тогда забрали у всех, но при этом в дороги закопали больше 70 миллиардов, что посчитали нормальным, и еще 1 млрд гривен добавили судьям и антикоррупционным органам, которые абсолютно бездарные и курируются только из-за рубежа и это тоже сочли нормальным. Поэтому, если думать о том, что именно сократят, то, в первую очередь, речь идёт о соцвыплатах (начиная от выплат за рождение ребенка и заканчивая абсолютно всеми существующими социальными выплатами), здравоохранении и системе образования - все расходы на эти сферы физически будут уменьшать.

На самом деле одалживать деньги - стандартный инструмент, но в нашей стране при любом правительстве действует одна и та же логика: "беру я, а отдавать буду не я".

Однако в этом случае ситуация несколько иная - МВФ осознанно сократил нынешнюю программу до 18 месяцев и, скорее всего, если за это время не произойдет очередной ротации правительства, то этому же правительству и придётся отдавать эти деньги.

Судьба нынешней программы МВФ - это некий брат-близнец программы 2018 года, когда сначала нам выдали только часть кредита, а остальные две части выдавали в привязке к будущим выборам. Потому не исключено, что эта программа действительно может стать финальной, поскольку если говорить о гарантированном Украиной повышении тарифов для населения, в условиях того, что осенью у нас будет плохо с экономикой, будет достаточно большое количество безработных и не исключена вероятность того, что будет очередная волна коронавируса и карантин. В связи с этим курс национальной валюты начнет ослабевать, и курс доллара начнёт существенно расти, что вызовет недовольство в обществе.

Александр Гончаров директор Института развития экономики Украины

Требования, которые выдвигает Международный валютный фонд, просто обескураживают. По сути МВФ - это банк, который, с учётом оценки рисков, выдает нам кредит. Но требований того, чем мы должны заниматься и на каких условиях, как известно, не предъявляют ни в одном банке.

Украина - богатая страна с умными людьми, которой не хватает разве что инвестиций. И если МВФ настаивал на принятии закона о национальных рынках капиталов, то это можно было бы расценивать как беспокойство о возврате денег. Но в остальном это выглядит издевательством над страной и ее людьми.

Традиционно у нас урезаются социальные статьи расходов, потому в этом случае, если фискальные доходы не будут должного уровня, то правительство снова обратиться к нашему терпеливому народу с просьбой затянуть пояса.

Читайте такжеВо имя МВФ у украинцев будут отбирать последнееИ, чтобы хоть как-то удержать баланс, будут ещё и поднимать цены на энергоресурсы - впереди у нас повышение цен на электроэнергию и газ. Ведь, например, "приведение цен на газ к рыночному уровню" - это стандартная формулировка для того, чтобы поднимать цены. И это на фоне того, что в Европе цены падают, а у нас и дальше продолжится подорожание, при том, что цены в Украине уже и без того на порядок выше европейских. Потому основная масса украинцев получит двойной удар в виде повышения налогов и цен на энергоресурсы.

Конечно, если говорить о налогах, уже никто не будет рассказывать о повышении НДС, потому что теперь известно, почему его так упорно не хотят отменять - всему виной скрутки и схемы, на которых зарабатывают миллиарды. Однако это не мешает очередными "изящными" методами повышать давление на бизнес.

Глядя на этот меморандум, у меня такое впечатление, что своими требованиями в МВФ просто стебутся над нашими властями, выдвигая им новые условия. И получается, что вместо, того чтобы создавать условия для улучшения положения бизнеса фактически этими требованиями из Украины выталкивают трудоспособное население искать себе рабочие места в других странах.