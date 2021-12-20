"Экономический паспорт украинца" могут расширить на пенсионеров – Арахамия

По словам нардепа, это нужно сделать потому, что пенсионеры старше 70 лет не имеют других дополнительных доходов и возможности подработать.
Действие экономического паспорта" украинца в будущем могут расширить также на пенсионеров старше 70-80 лет.
Об этом сказал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что эту инициативу есть за что критиковать. В частности, за то, что она распространяется только на детей, родившихся после 2019 года, а не на всех детей.
"Но логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а потом эту инициативу будут расширять и на других детей, и на пенсионеров", – отметил народный депутат.
Арахамия подчеркнул, что пенсионеры, особенно старше 70-80 лет, не имеют возможности дополнительно зарабатывать, поэтому должны иметь безусловный базовый доход.
По словам нардепа, он не удивляется, что есть недовольные и критики этого закона. Однако Арахамия подчеркнул, что важно было сделать этот шаг и направить средства за использование украинских недр на персональные счета украинских детей.
При этом глава фракции отвергает вариант, что такие "экономические паспорта" могут быть в будущем отменены.
"Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство – забрать деньги у детей. Даже если будет кризис экономический. Представляете, если к 4 миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: "Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю". Невозможно такое будет сделать", – считает народный депутат.
"Экономический паспорт" украинца
Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря.
Идея "экономического паспорта" украинца предусматривает, что часть средств, которые государство получает от реализации природных благ – недр, земель, ископаемых или лицензионных сборов с них – будут перечислять на счета украинских детей.
Предполагается, что дети получат 20 тыс. евро (618 тыс. грн по курсу на 20 декабря 2021 года). Деньги выделят только тем, кто родился в 2019 году и позже. Дети смогут воспользоваться средствами по достижении 18 лет, и потратить их на образование, покупку жилья или на лечение тяжелых болезней, если это понадобится до 18 лет.
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