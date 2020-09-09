Эксперт назвал лучшую валюту для хранения сбережений во время пандемии

Разумное низкорискованное вложение возможно лишь в несколько защитных европейских валют / REUTERS

В течение полугода в условиях пандемии Covid-19 лучше всего себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону – это шведская крона, швейцарский франк и датская крона. При этом в долгосрочной перспективе лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции.

Об этом заявил эксперт по фондовому рынку БКС Брокер Дмитрий Бабин, передает РИА Новости.

По словам эксперта, швейцарский франк - одна из основных защитных валют.

В то же время спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки.

"Доллар может проявить нестабильность динамики из-за внутриполитической неопределенности в США, связанной с ноябрьскими выборами президента, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также гражданскими волнениями в стране. Поэтому швейцарский франк может стать одной из немногих валют, сохраняющей стабильность", — отметил Бабин.

Эксперт добавил, что в условиях возможного затяжного и глубокого кризиса мировой экономики "разумное низкорискованное вложение возможно лишь в несколько защитных европейских валют, среди которых выделяется швейцарский франк".

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Как сообщал Главред, ранее экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин дал весьма неутешительный прогноз относительно того, что будет с экономикой Украины из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что мировой финансовый кризис, который спровоцировала вспышка коронавируса Covid-19, отразится на Украине гораздо меньше, чем на других странах.