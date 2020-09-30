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Евросоюз, США и украинский бизнес просят Украину принять законопроект "О внутреннем водном транспорте"

30 сентября 2020, 14:21

Принятие закона покажет приверженность Украины Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и выведет отрасль на новый уровень, говорят западные политики.

Фото: fbc.ua

Европейский Союз, Американская торговая палата, Ассоциация "Реки Украины", ЕБА и Федерация работодателей транспорта Украины выразили свою поддержку принятию во втором чтении Верховной Радой Украины проекта Закона "О внутреннем водном транспорте" №1182-1-д.

Как заявил Эдвин Лок, глава проекта ЕС "Содействие транспортному развитию реки Днепр", закон о внутреннем водном транспорте в Украине обсуждается уже более 10 лет, и настоящая редакция 1182-1-д предоставляет "уникальную возможность возродить сектор внутреннего водного транспорта в Украине".

"Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, подкомитет по вопросам речного транспорта и Министерство инфраструктуры Украины за последние пять месяцев приложили значительные усилия по оценке всех предложенных поправок к Закону и после многих слушаний, которые проводились со всеми заинтересованными сторонами сектора ВВТ и соответствующими министерствами, мы уверены, что сбалансированный Закон об ВВТ, с учетом также соответствующего законодательства ЕС, будет внесен в Верховную Раду для окончательного утверждения. Принятие Закона о ВВТ 1182-1-д продемонстрирует приверженность Украины выполнению части о внутреннем водном транспорте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявил Эдвин Лок в письме к главе Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрию Киселю и председателю подкомитета по вопросам речного транспорта Артему Ковалеву.


Также за принятие законопроекта во втором чтении выступил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

"Уважаемый господин спикер, обращаюсь к вам, чтобы напомнить о важности, которую Европейский Союз придает принятию проекта закона о внутреннем водном транспорте. Это станет ключевой вехой в реализации транспортной части Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и основным результатом для предстоящего 6 октября саммита ЕС-Украина", - говорится в письме посла к главе ВР Дмитрию Разумкову.


"Принятие этого законопроекта перед предстоящим саммитом станет важной вехой в нашем сотрудничестве в этом секторе, направленном на развитие эффективных, безопасных и устойчивых транспортных систем в Украине", - отметил посол.

Свою поддержку принятию законопроекта во втором чтении выразила и Ассоциация "Реки Украины".

"Ассоциация создана предприятиями речного транспорта Украины, ее членами являются речные порты, судоходные компании, экспедиторы, грузовладельцы, которые используют водный транспорт в своих логистических цепях, и другие субъекты хозяйствования. Одной из основных задач Ассоциации является сотрудничество с органами власти в вопросах нормативно-правового регулирования общих основ функционирования на рынке грузовых и пассажирских перевозок водным транспортом. Среди прочего это касается принятия Закона Украины "О внутреннем водном транспорте". Считаем, что этот Закон является чрезвычайно важным для речной отрасли, поскольку призван урегулировать отношения, которые фактически сложились в этой сфере, создать условия для развития отрасли, привлечения и защиты соответствующих инвестиций", - говорится в обращении Ассоциация "Реки Украины" к главе Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрию Киселю и председателю подкомитета по вопросам речного транспорта Артему Ковалеву.


Как заявляет ассоциация, большинство субъектов, заинтересованных в развитии рынка речных перевозок, решительно выступают за принятие Закона Украины "О внутреннем водном транспорте", поскольку его отсутствие в отрасли является одной из причин, сдерживающих ее развитие.

Также принятие проекта Закона "О внутреннем водном транспорте" №1182-1-д поддерживает Федерация работодателей транспорта Украины.

"Украина занимает чрезвычайно благоприятное географическое положение, имея на своей территории магистральные реки (Днепр, Дунай, Южный Буг, Днестр), имеющие мощный потенциал для развития прямых (экспортно-импортных) и внутренних (каботажных) перевозок грузов по рекам Украины. Однако, по оценкам экспертов объем речных перевозок в 2019 году составил лишь 12 млн. т. В общем объеме грузовых перевозок по территории Украины это составляет до 2%. Для сравнения, в ЕС средний показной речных перевозок составляет 6%, в Нидерландах - 46%, в Румынии - 30%, в США - 40%", - говорится в заявлении Федерации.

В сообщении подчеркивается, что текст проекта закона, подготовленный ко второму чтению, учитывает большое количество замечаний, которые предоставлялись представителями бизнеса. В частности он не содержит речного сбора и предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей. Кроме того, исключены положения, что в качестве дополнительного источника финансирования внутренних водных путей предусматривали портовые сборы, которые являются целевыми и должны использоваться исключительно на развитие морских портов Украины.

"Проект Закона уменьшает необоснованные регуляторные и бюрократические барьеры (убраны положения, предусматривающие введение дополнительных видов лицензирования, согласований при реализации проектов строительства на реках, подтверждений системы управления безопасностью речными терминалами, а не судоходными компаниями, порядок наполнения аварийного фонда, безосновательны штрафы при работе речных терминалов и речных судов)", - говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины.

Также свою поддержку выразила Американская торговая палата.

"Американская торговая палата в Украине надеется, что концептуальные предложения, которые были представлены народным депутатом Украины Артемом Ковалевым на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и которые отражены в тексте законопроекта №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" ко второму чтению, будут проголосованы без изменений", - говорится в заявлении палаты.

Кроме того, поддержку принятию законопроекта выразила Европейская бизнес ассоциация.

"Бизнес приветствует долгожданный старт реформы речных перевозок и поддерживает необходимость принятия отраслевого законопроекта "О внутреннем водном транспорте" для развития внутренних водных путей Украины в случае, если будут сохранены принципиальные положения, наработанные при участии бизнеса перед вторым чтением", - говорится в заявлении ЕБА.

По мнению экспертов Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации, в результате доработки текста законопроекту ко второму чтению, вместе с частичным учетом предложений экспертов Комитета Ассоциации, уровень соответствия его положений международному опыту и европейской практике существенно повысился.

"Поэтому бизнес надеется на принятие качественного закона, который будет способствовать развитию грузопотока на реках Украины и привлечению инвестиций в отрасль", - говорится в заявлении.

Напомним, председатель подкомитета по вопросам речного транспорта комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, идеолог и один из авторов законопроекта о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д) Артем Ковалев рассказал в интервью УНИАН о сути глобальной реформы речного транспорта в Украине.

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